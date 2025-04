Staroegipski amulet w przesyłce pocztowej

Szczecin (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Funkcjonariusze zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej skontrolowali przesyłkę pocztową z Wielkiej Brytanii. Znaleźli staroegipski amulet, co do którego pojawiły się wątpliwości. Artefakt zatrzymano i skierowano do dalszych badań.

Do szczecińskiej odprawy celnej trafiła przesyłka pocztowa z Wielkiej Brytanii. W środku znaleziono mały, prostokątny przedmiot z kamienia. Miał to być starożytny amulet egipski.

Maciej Koniuszewski, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie przekazał, że funkcjonariusze mieli wątpliwości do oryginalności przedmiotu i możliwości jego przywozu, więc skierowali się do eksperta Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Specjalista wydał opinię potwierdzającą oryginalność artefaktu, mogącego być elementem starożytnego naszyjnika. Doszło zatem do naruszenia przepisów wspólnotowych w sprawie wprowadzania i przywozu dóbr kultury bez zezwolenia z kraju pochodzenia - wyjaśnił.

Wywóz dóbr kultury, zabytków z Wielkiej Brytanii wymaga licencji ze względu na ich wiek i wartość. Licencja wymagana jest na eksport na stałe jak i tymczasowo. Naruszono także przepisy o ochronie zabytków i opiece nad nimi.

- Zatrzymany artefakt wymaga dalszych szczegółowych ekspertyz, które będą przeprowadzone podczas postępowania prowadzonego przez Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie - powiedział rzecznik.

Przesyłka była nadana w Wielkiej Brytanii Źródło: IAS Szczecin

Przedmiot będzie poddany dalszym badaniom Źródło: IAS Szczecin