Szczecin Przywłaszczył ponad 16 mln zł. Były asesor komorniczy oskarżony Oprac. Rafał Molenda |

Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Bielecki

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Według ustaleń śledczych, komornik fałszował dokumenty z nakazem zajęcia pieniędzy na kontach i wysyłał je do banków. Te przekazywały pieniądze na konto komornika z kont wskazanych osób.

- Prokurator okręgowy w Szczecinie skierował do sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko byłemu asesorowi komorniczemu, który przywłaszczył na szkodę pokrzywdzonych ponad 16 milionów złotych - mówi prokurator Julia Szozda, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Pieniądze z banków trafiały na konto komornicze a z tego konta komornik robił przelewy na swoje prywatne rachunki bankowe.

"Pranie brudnych pieniędzy"

- Ponadto mężczyzna oskarżony jest o pranie brudnych pieniędzy, które polegało na obracaniu środkami przywłaszczonymi i ich dalszemu transferowaniu. Część pieniędzy przeznaczył on na podróże oraz gry hazardowe - dodaje rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Łukasz G. miał dopuszczać się przestępstw, gdy pracował w Szczecinie jako asesor komorniczy - w latach 2022–2025. Przyznał się do winy. Nie był on wcześniej karany.

Za przywłaszczenie mienia znacznej wartości grozi od pięciu do 25 lat pozbawienia wolności. Za pranie brudnych pieniędzy, kara wynosi do 10 lat pozbawienia wolności.

O dalszym losie byłego asesora komorniczego zdecyduje teraz Sąd Okręgowy w Szczecinie, do którego trafił akt oskarżenia.