"Wszystko jest pod kontrolą"

- W Gryfinie przekroczony jest stan ostrzegawczy. Do stanu alarmowego brakuje 27 cm. Miejsca, które znajdują się blisko wody są zabezpieczone workami z piaskiem, ale woda nawet do nich nie doszła - wyjaśniła. - Ta fala wyraźnie jest wypłaszczona, te kolejne miejscowości, do których ona dociera, nie jest aż tak mocna. Te stany ostrzegawcze czy alarmowe nie są tak mocno alarmowe, jak było to na południu kraju - dodała.

- Działa także zespół specjalistów z 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, który obsługuje drony do rozpoznania sytuacji na rzece - poinformował Marcin Górka z biura prasowego 14. ZBOT. - Do monitorowania stanu wezbranej Odry wykorzystywane są też łodzie, amfibie i quady. Dzięki temu ewentualne przecieki w wałach czy podtopienia są natychmiast rozpoznawane - dodał.

Zamknięte drogi

Droga wojewódzka nr 127 została zamknięta na odcinku prowadzącym od miejscowości Porzecze w kierunku rzeki Odry na długość około jednego kilometra od koryta rzeki. Nieprzejezdne są także drogi na odcinku Krajnik Dolny – Zatoń, Czelin - zjazd do rzeki i droga Gozdowice - dojazd do przeprawy promowej. We wsi Siadło Dolne zamknięto odcinki dróg gminnych: 195023Z i 195035Z oraz 195031Z we wsi Moczyły. Zakaz nie dotyczy mieszkańców wsi Siadło Dolne i Moczyły w celu dojazdu do posesji.