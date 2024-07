"Puśćcie mnie!" Kontrolerzy siłą przetrzymywali pasażera. Nagranie

Do siłowej interwencji kontrolerów w szczecińskim autobusie doszło 27 lipca. Na nagraniu opublikowanym w internecie można zobaczyć, że między pasażerem, który miał nie mieć biletu, a dwoma kontrolerami doszło do wymiany zdań i przepychanek. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oświadczył, że cała sprawa jest wyjaśniana. Zapowiedziano, że mają być "wprowadzone jeszcze bardziej szczegółowe procedury".

Do zdarzenia doszło 27 lipca w autobusie komunikacji miejskiej linii 811 w okolicy placu Kościuszki w Szczecinie. Na nagraniu, które od kilku dni krąży po sieci, widać, jak dwóch mężczyzn, którzy są kontrolerami biletów, nie chce przepuścić trzeciego, który jechał "na gapę". W pewnym momencie pasażer, podnosząc głos, zaczyna mówić coś do osoby sprawdzającej bilet. W tym samym czasie mężczyzna stojący bliżej, chwycił gapowicza i zaczął go ciągnąć do siebie. Na nagraniu słychać wymianę zdań: - Człowieku, zaatakowałeś mnie. - Ja ciebie zaatakowałem?! - krzyczy pasażer. Po krótkiej wymianie zdań widać, że mężczyzna bez biletu próbuje przejść na pobliskie siedzenia, ale powstrzymuje go drugi kontroler.