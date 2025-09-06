Fontanna pełna piany. "Kosztowny żart"

Szczecińska fontanna pełna piany Źródło: Mieszkaniec Podjuch Artur

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Dzisiejszy poranek to niestety w Parku Wolności kosztowny 'żart' w naszej osiedlowej fontannie. Czyszczenie fontanny i jej ewentualne ponowne uruchomienie to duże koszty. Sprawa zgłoszona do służb miejskich" - czytamy we wpisie. "Niestety najprawdopodobniej oznacza to koniec funkcjonowania fontanny w tym sezonie" - dodano.

Dzisiejszy poranek to niestety w Parku Wolności kosztowny „żart” w naszej osiedlowej fontannie. Czyszczenie fontanny i... Posted by Rada Osiedla Podjuchy on Friday, September 5, 2025 Rozwiń

Sprawę zgłoszono do straży miejskiej i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.