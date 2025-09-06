Fontanna pełna piany. "Kosztowny żart"

"Dzisiejszy poranek to niestety w Parku Wolności kosztowny 'żart' w naszej osiedlowej fontannie. Czyszczenie fontanny i jej ewentualne ponowne uruchomienie to duże koszty. Sprawa zgłoszona do służb miejskich" - czytamy we wpisie. "Niestety najprawdopodobniej oznacza to koniec funkcjonowania fontanny w tym sezonie" - dodano.
Dzisiejszy poranek to niestety w Parku Wolności kosztowny „żart” w naszej osiedlowej fontannie. Czyszczenie fontanny i...Posted by Rada Osiedla Podjuchy on Friday, September 5, 2025
Sprawę zgłoszono do straży miejskiej i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.
Autorka/Autor: MR
Źródło: TVN24, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Rada Osiedla Podjuchy