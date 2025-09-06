Logo strona główna
Szczecin

Fontanna pełna piany. "Kosztowny żart"

Szczecin. Fontanna w pianie
Szczecińska fontanna pełna piany
Źródło: Mieszkaniec Podjuch Artur
W sobotę rano szczecińska rada osiedla Podjuchy poinformowała o kosztownym "żarcie" w Parku Wolności. Ktoś wlał tam do fontanny mocno pieniący się płyn.

"Dzisiejszy poranek to niestety w Parku Wolności kosztowny 'żart' w naszej osiedlowej fontannie. Czyszczenie fontanny i jej ewentualne ponowne uruchomienie to duże koszty. Sprawa zgłoszona do służb miejskich" - czytamy we wpisie. "Niestety najprawdopodobniej oznacza to koniec funkcjonowania fontanny w tym sezonie" - dodano.

Sprawę zgłoszono do straży miejskiej i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Autorka/Autor: MR

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Rada Osiedla Podjuchy

