"Pocisk uszkodził szybę autobusu". W pojeździe było kilka osób

Policja wyjaśnia okoliczności uszkodzenia jednego z autobusów w Stargardzie. O zdarzeniu poinformował jako pierwszy portal Stargard News. - We wtorek w godzinach porannych w Stargardzie doszło do zdarzenia, w którym ostrzelany został autobus linii nr 12. Pocisk, prawdopodobnie z wiatrówki, uszkodził szybę autobusu - przekazała TVN24 mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Do tej sytuacji doszło po godzinie 6, gdy autobus znajdował się na przystanku przy ulicy Sienkiewicza. Strzał miał paść w chwili, gdy kierująca zamykała drzwi. W pojeździe znajdowało się wtedy kilka osób. Szczęśliwie nikt nie ucierpiał.

Policjanci zabezpieczyli teren i przeprowadzili oględziny. Andrzej Haftman, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Stargardzie, przekazał portalowi Stargard News, że w autobusie jest monitoring, a nagrania zostały już zabezpieczone.