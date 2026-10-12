O 100 kilometrów na godzinę za szybko i bez prawa jazdy
11 października w trakcie patrolu nieoznakowanym radiowozem na drodze ekspresowej S10 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie dokonali pomiaru prędkości kierującego osobowym Mercedesem.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Za szybko i bez prawa jazdy
Jechał z prędkością 192 kilometrów na godzinę na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90. Okazało się też, że 42-letni mężczyzna nie posiada prawa jazdy.
Jego podróż zakończyła się odholowaniem samochodu i mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych.
Źródło: tvn24.pl