Szczecin O 100 kilometrów na godzinę za szybko i bez prawa jazdy Damian Nowicki |

Jechał z prędkością 192 kilometrów na godzinę, nie ma prawa jazdy Źródło wideo: Zachodniopomorska Policja Źródło zdj. gł.: Zachodniopomorska policja

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11 października w trakcie patrolu nieoznakowanym radiowozem na drodze ekspresowej S10 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie dokonali pomiaru prędkości kierującego osobowym Mercedesem.

Pędził 192 kmh na S10, mimo że nie miał uprawnień do kierowania Źródło zdjęcia: Zachodniopomorska policja

Za szybko i bez prawa jazdy

Jechał z prędkością 192 kilometrów na godzinę na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90. Okazało się też, że 42-letni mężczyzna nie posiada prawa jazdy.

Jego podróż zakończyła się odholowaniem samochodu i mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych.