Szczecin Ośmiolatek przyniósł do szkoły ostrze scyzoryka. Po odebraniu przedmiotu zaatakował nauczycielkę Oprac. Natalia Grzybowska |

Mieszkowice (woj. zachodniopomorskie) Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do incydentu doszło we wtorek około południa w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach (woj. zachodniopomorskie). Jak przekazała policja, ośmiolatek znalazł poza terenem szkoły ostrze od scyzoryka i przyniósł je na lekcję. Chciał pokazać znalezisko kolegom z klasy.

Nikt nie odniósł obrażeń

Kiedy nauczycielka zauważyła przedmiot i odebrała go uczniowi, ten zaatakował ją, kilkukrotnie uderzając i kopiąc.

Chłopiec wraz z rodzicami został przetransportowany do szpitala. Jak przekazał st. asp. Jakub Kuźmowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, w związku z incydentem nikt nie odniósł obrażeń.

Źródło: Google Maps