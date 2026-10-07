Ośmiolatek przyniósł do szkoły ostrze scyzoryka. Po odebraniu przedmiotu zaatakował nauczycielkę
Do incydentu doszło we wtorek około południa w Szkole Podstawowej w Mieszkowicach (woj. zachodniopomorskie). Jak przekazała policja, ośmiolatek znalazł poza terenem szkoły ostrze od scyzoryka i przyniósł je na lekcję. Chciał pokazać znalezisko kolegom z klasy.
Nikt nie odniósł obrażeń
Kiedy nauczycielka zauważyła przedmiot i odebrała go uczniowi, ten zaatakował ją, kilkukrotnie uderzając i kopiąc.
Chłopiec wraz z rodzicami został przetransportowany do szpitala. Jak przekazał st. asp. Jakub Kuźmowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, w związku z incydentem nikt nie odniósł obrażeń.
Źródło: tvn24.pl