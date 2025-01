Pobił 15-latka, chłopiec do dziś jest w hospicjum. 20-latek odpowiada za usiłowanie zabójstwa

Rozprawie przewodniczy sędzia Anna Sikorska-Obtułowicz. Sąd w pięcioosobowym składzie orzekającym przychylił się do wniosku prokurator Prokuratury Rejonowej w Koszalinie Anety Kicek o wyłączenie jawności procesu w całości. Poparli go rodzice pokrzywdzonego, będący oskarżycielami posiłkowymi oraz obrona oskarżonego. Sprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami.

Lekarze uratowali 15-latka, ale chłopiec jest w hospicjum

Do przestępstwa doszło 19 czerwca 2024 roku w Koszalinie, na rogatkach miasta, w okolicy ul. Leśnej. Z ustaleń w śledztwie wynika, że oskarżony z pomocą wspólnych znajomych wywabił 15-latka z domu. Następnie zaprowadził go w odludne miejsce i tam ciężko pobił, bo młodszy kolega nie oddał mu pożyczonych pieniędzy. Miał on również w "niewłaściwy sposób" odnosić się do dziewczyny oskarżonego.