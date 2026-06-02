Koszalin Milionowe straty po pożarze targowiska w Koszalinie. Podejrzany o podpalenie zatrzymany

Podpalenie targowiska miejskiego przy ul. Bohaterów Warszawy w Koszalinie Źródło wideo: KMP w Koszalinie Źródło zdj. gł.: KMP w Koszalinie

Do groźnego pożaru doszło w nocy z piątku na sobotę w Koszalinie. Ogień objął część giełdy towarowo-warzywnej przy ulicy Bohaterów Warszawy. Na miejsce dotarły służby ratunkowe. W akcji gaśniczej uczestniczyło dziewięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy opanowali ogień i nie dopuścili do rozprzestrzenienia pożaru.

Podejrzany o podpalenie zatrzymany

- Policjanci sprawdzili nagrania kamer monitoringu, którym objęty był teren targowiska. Na nagraniach zauważyli mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło podejrzenia. Szybko ustalono jego tożsamość. Zatrzymanym jest 38-letni mieszkaniec powiatu koszalińskiego. Mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy. Nie wyjaśnił, dlaczego podpalił targowisko - powiedziała nam Paulina Wiśniewska-Basiak z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Sprawą zajął się Sąd Rejonowy w Koszalinie, który przychylił się do wniosku prokuratora i zdecydował, że mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe trzy miesiące. W tym czasie śledczy mają wyjaśnić szczegóły zdarzenia i motywy działania mężczyzny. Zatrzymany usłyszał zarzut z artykułu 163 § 1 Kodeksu karnego, czyli sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Grozi za to od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Straty spowodowane pożarem wstępnie oszacowano na ponad 3 miliony złotych.