Szczecin 15-latek na ulicy zaatakował młotkiem 17-latka. Kilka razy uderzył go w głowę Oprac. Rafał Molenda |

Nastolatek zaatakował młotkiem kolegę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Koszalinie

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Do ataku doszło w sobotni wieczór przy Alei Monte Cassino, chwilę po godzinie 22. - Kobieta przekazała 15-latkowi młotek, którym ten kilkukrotnie uderzył o dwa lata starszego nastolatka w głowę. Pomimo odniesionych obrażeń pokrzywdzonemu udało się uciec. Poinformował o wszystkim matkę, która niezwłocznie powiadomiła służby ratunkowe. Na miejsce skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego - przekazała Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Rzucił się z młotkiem na kolegę Źródło: KMP w Koszalinie

15-latek już wcześniej miał konflikty z prawem

Policjanci zatrzymali w tej sprawie cztery osoby. 15-latek już wcześniej miał konflikty z prawem. Został doprowadzony do sądu. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Zarzuty usłyszała także 40-letnia kobieta. Śledczy zarzucają jej pomocnictwo przy naruszeniu czynności ciała o charakterze chuligańskim.

Rzucił się z młotkiem na 17-latka Źródło zdjęcia: KMP w Koszalinie

Zgodnie z Kodeksem karnym za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. W przypadku nieletnich sprawa trafia jednak do sądu rodzinnego, który decyduje o środkach wychowawczych lub poprawczych.

15-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa Źródło zdjęcia: KMP w Koszalinie

Jak podkreślają policjanci, do zdarzenia doszło w miejscu publicznym. Mimo obecności świadków nikt nie zareagował, by przerwać atak.

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