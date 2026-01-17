Zaatakował policjanta, wcześniej był agresywny wobec kasjerek na dworcu

Do odkrycia doszło w Kamieniu Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w piątek po południu na dworcu w Kamieniu Pomorskim. Jak informuje portal kamienskie.info, do służb wpłynęło zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny mającego niszczyć elementy infrastruktury dworcowej i zachowywać się w sposób skrajnie agresywny.

Zaatakował policjanta w szpitalu

Informację potwierdziła mł. asp. Katarzyna Jasion, oficer prasowy KPP w Kamieniu Pomorskim. - Około godziny 16 wpłynęło zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który zachowuje się wulgarnie i agresywnie w stosunku do personelu i niszczy mienie należące do kolei. Przybyły patrol zastał mężczyznę dobijającego się do drzwi do pomieszczenia kasjerek. Był nadal wulgarny i agresywny, również w stosunku do policjantów. Zgodnie z procedurami został przewieziony na izbę przyjęć szpitala w Kamieniu Pomorskim. Tam nadal zachowywał się agresywnie i nie współpracował z personelem medycznym, a finalnie zaatakował funkcjonariusza policji - przekazała policjantka. Dodała, że agresywny mężczyzna usłyszy zarzuty dewastacji mienia oraz naruszenia nietykalności funkcjonariuszy publicznych.