Biegał z siekierą, groził sąsiadom, że ich zabije
Do zdarzenia doszło w środę. Policjanci odebrali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który biegał po posesji z siekierą i groził mieszkańcom. Na miejsce pojechał patrol.
- Policjanci zastali tam mężczyznę z siekierą. Ustalili, że groził sąsiadom użyciem siekiery oraz podpaleniem ich piwnic. Agresywny mężczyzna został przez policjantów obezwładniony - poinformował Jacek Poleszczuk z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu.
Był pijany
Policjanci sprawdzili dane osobowe mężczyzny i zbadali na miejscu stan jego trzeźwości.
- Agresorem był 42-letni mieszkaniec gminy Dębno, miał organizmie około 2,5 promila alkoholu - powiedział Jacek Poleszczuk.
42-latek usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Ze względu na to, że mężczyzna był już wcześniej karany, sąd na wniosek prokuratora zdecydował, iż najbliższe trzy miesiące spędzi on w areszcie.
Za zarzucane mu teraz przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.