Pożar w suszarni, spłonęło 20 ton słonecznika
Zgłoszenie o pożarze strażacy odebrali w środę o godzinie 10.20. Ogień pojawił się w suszarni, w której znajdował się słonecznik.
- Spaleniu uległa praktycznie cała suszarnia o wysokości około 20 metrów, umieszczona w budynku technicznym - powiedział Rafał Staszak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.
W akcji gaśniczej brało udział 14 zastępów ratowniczo-gaśniczych - siedem z Państwowej Straży Pożarnej i siedem zastępów z Ochotniczych Straży Pożarnych.
- Ten budynek, w którym została umieszczona suszarnia, uległ częściowemu zniszczeniu, plus cały ten komponent suszarni, w której ten słonecznik się znajdował razem z piecem. Spłonęło około 20 ton ziaren - dodał Rafał Staszak.
Akcja gaśnicza trwała około dwóch godzin. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Okoliczności pojawienia się ognia są wyjaśniane.