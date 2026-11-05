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Szczecin

Pożar w suszarni, spłonęło 20 ton słonecznika

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Pożar suszarni w Daleszewie. 10 zastępów strażaków w akcji
Pożar suszarni w Daleszewie. 10 zastępów strażaków w akcji
Źródło wideo: OSP Sobieradz
Źródło zdj. gł.: OSP Sobieradz
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Około 20 ton słonecznika spłonęło w pożarze suszarni w Daleszewie w powiecie gryfińskim. W akcji gaśniczej brało udział 44 strażaków.

Zgłoszenie o pożarze strażacy odebrali w środę o godzinie 10.20. Ogień pojawił się w suszarni, w której znajdował się słonecznik.

- Spaleniu uległa praktycznie cała suszarnia o wysokości około 20 metrów, umieszczona w budynku technicznym - powiedział Rafał Staszak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

Pożar suszarni w Daleszewie. 10 zastępów strażaków w akcji
Pożar suszarni w Daleszewie. 10 zastępów strażaków w akcji
Źródło zdjęcia: OSP Sobieradz

W akcji gaśniczej brało udział 14 zastępów ratowniczo-gaśniczych - siedem z Państwowej Straży Pożarnej i siedem zastępów z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pożar suszarni w Daleszewie
Pożar suszarni w Daleszewie
Źródło zdjęcia: OSP Sobieradz

- Ten budynek, w którym została umieszczona suszarnia, uległ częściowemu zniszczeniu, plus cały ten komponent suszarni, w której ten słonecznik się znajdował razem z piecem. Spłonęło około 20 ton ziaren - dodał Rafał Staszak.

Pożar suszarni w Daleszewie
Pożar suszarni w Daleszewie
Źródło zdjęcia: OSP Sobieradz

Akcja gaśnicza trwała około dwóch godzin. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Okoliczności pojawienia się ognia są wyjaśniane.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
pożarOchotnicza Straż PożarnaStraż pożarnaDaleszewo
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