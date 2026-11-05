Szczecin Pożar w suszarni, spłonęło 20 ton słonecznika Rafał Molenda |

Pożar suszarni w Daleszewie. 10 zastępów strażaków w akcji Źródło wideo: OSP Sobieradz Źródło zdj. gł.: OSP Sobieradz

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Zgłoszenie o pożarze strażacy odebrali w środę o godzinie 10.20. Ogień pojawił się w suszarni, w której znajdował się słonecznik.

- Spaleniu uległa praktycznie cała suszarnia o wysokości około 20 metrów, umieszczona w budynku technicznym - powiedział Rafał Staszak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

Pożar suszarni w Daleszewie. 10 zastępów strażaków w akcji Źródło zdjęcia: OSP Sobieradz

W akcji gaśniczej brało udział 14 zastępów ratowniczo-gaśniczych - siedem z Państwowej Straży Pożarnej i siedem zastępów z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pożar suszarni w Daleszewie Źródło zdjęcia: OSP Sobieradz

- Ten budynek, w którym została umieszczona suszarnia, uległ częściowemu zniszczeniu, plus cały ten komponent suszarni, w której ten słonecznik się znajdował razem z piecem. Spłonęło około 20 ton ziaren - dodał Rafał Staszak.

Pożar suszarni w Daleszewie Źródło zdjęcia: OSP Sobieradz

Akcja gaśnicza trwała około dwóch godzin. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana. Okoliczności pojawienia się ognia są wyjaśniane.