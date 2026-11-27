Szczecin Tragedia w Cedyni. Z okna wypadło roczne dziecko Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Do zdarzenia doszło w powiecie gryfińskim Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Około godziny 13 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku w Cedyni.

- Zespół ratownictwa medycznego został zadysponowany do upadku z wysokości. Na miejscu wezwania znajdowało się poszkodowane 13-miesięczne dziecko. Zespół ratownictwa medycznego, wraz z załogą Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, przystąpił do czynności resuscytacyjnych. Niestety pacjenta nie udało się uratować - przekazała Natalia Dorochowicz, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

- 14-miesięczne dziecko wypadło z okna i poniosło śmierć na miejscu - potwierdził starszy aspirant Jakub Kuźmowicz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. Policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora na miejscu zdarzenia. Jak dodał rzecznik gryfińskiej policji, zarówno rodzice, jak i osoba opiekująca się dzieckiem, byli trzeźwi.