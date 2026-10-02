Szczecin Jechał uszkodzonym autem na trzech kołach Damian Nowicki |

Jak widzi pijany kierowca? Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Policjanci z komendy powiatowej w Białogardzie otrzymali zgłoszenie dotyczące zagrożenia na drodze. Z relacji świadków wynika, że w kierunku ul. I Maja jedzie pojazd bez przedniego koła i z widocznymi uszkodzeniami. Z kolei sposób prowadzenia miał wskazywać, że kierujący mógł być nietrzeźwy.

Jechał bez przedniego koła, po alkoholu i bez prawa jazdy Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

Pijany i bez prawa jazdy

Świadkowie sami podjęli próbę zatrzymania kierowcy. Ten zaparkował między blokami mieszkalnym i próbował uciec pieszo. Policjanci szybko zatrzymali mężczyznę odpowiadającego opisowi. Pomógł w tym pies tropiący Bruno.

27-letni mieszkaniec Białogardu miał ponad 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, nie posiada prawa jazdy.

Jechał bez przedniego koła, po alkoholu i bez prawa jazdy Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie