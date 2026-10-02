Jechał uszkodzonym autem na trzech kołach
Policjanci z komendy powiatowej w Białogardzie otrzymali zgłoszenie dotyczące zagrożenia na drodze. Z relacji świadków wynika, że w kierunku ul. I Maja jedzie pojazd bez przedniego koła i z widocznymi uszkodzeniami. Z kolei sposób prowadzenia miał wskazywać, że kierujący mógł być nietrzeźwy.
Pijany i bez prawa jazdy
Świadkowie sami podjęli próbę zatrzymania kierowcy. Ten zaparkował między blokami mieszkalnym i próbował uciec pieszo. Policjanci szybko zatrzymali mężczyznę odpowiadającego opisowi. Pomógł w tym pies tropiący Bruno.
27-letni mieszkaniec Białogardu miał ponad 1,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, nie posiada prawa jazdy.
Źródło: tvn24.pl