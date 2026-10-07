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Świat

Zmasowany atak na Ukrainę. "Prezent urodzinowy dla Putina"

Mikołaj Gątkiewicz
Justyna Sochacka
Zespół autorów
Oprac. Mikołaj GątkiewiczAdam StyczekOprac. Justyna Sochacka
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11 osób zginęło w rosyjskim ataku na Ukrainę (7.10)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy /X
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Rosja przeprowadziła w środę zmasowany atak na Ukrainę. Nie żyje co najmniej 11 osób. "To był jeden z najbardziej podłych ataków" - napisał Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, wojska rosyjskie zrobiły Władimirowi Putinowi "prezent" z okazji jego urodzin.

"Dzisiaj, w ramach 'prezentu' urodzinowego dla Putina, rosyjska armia zniszczyła blok mieszkalny w mieście Pryluky w obwodzie czernihowskim. To był zwykły blok mieszkalny" - napisał Zełenski w środę rano. 7 października rosyjski przywódca obchodzi 74. urodziny.

Zełenski zaraportował o sytuacji z kilku ukraińskich miast. Nie żyje co najmniej 11 osób. Jak napisał prezydent, w Prylukach zginęło pięć osób, a 26 - w tym pięcioro dzieci - zostało rannych. "Wiele osób wciąż jest pod gruzami. Służby ratunkowe cały czas pracują, robiąc wszystko, aby uratować każdą z nich" - zaznaczył.

Atak na Kijów

Zełenski potwierdził też informacje o ataku na Kijów. "Rosjanie zabili tam dwie osoby" - przekazał.

"W dzielnicy darnickiej w wyniku ataku wybuchł pożar w kompleksie garażowym. Podczas gaszenia ognia uratowano dwie osoby. Znaleziono ciała dwóch zabitych osób" - napisał wcześniej w środę mer Kijowa Witalij Kliczko.

Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026)
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026)
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026)
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026)
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026)
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026)
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026)
Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026)
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Rosyjskie wojska ostrzelały miasto pociskami balistycznymi. Kliczko poinformował, że pociski albo ich odłamki spadły w czterech dzielnicach Kijowa.

Ludzie chroniący się na stacji metra podczas rosyjskiego ataku rakietowego w Kijów (07.10.2026)
Ludzie chroniący się na stacji metra podczas rosyjskiego ataku rakietowego w Kijów (07.10.2026)
Źródło zdjęcia: Alina Smutko / Reuters / Forum

Zniszczenia i ofiary w innych miastach

Rosjanie zaatakowali również inne miasta. Jak przekazał Zełenski, w Dnieprze trafionych zostało pięć budynków mieszkalnych, a w mieście Krzemieńczuk w obwodzie połtawskim - cztery. "Dwie osoby zostały zabite, a osiem rannych" - napisał. W Dnieprze uszkodzony został też obiekt przemysłowy.

Kolejne dwie osoby zginęły w Aleksandrii na wschodzie Ukrainy - podał Zełenski. W nocy wybuchy było słychać także w Zaporożu. Jak poinformował Zełenski, w mieście w wyniku ataku drona uszkodzony został blok mieszalny, nie ma informacji o ofiarach.

Zełenski apeluje o wsparcie w zakresie obrony powietrznej

Według Zełenskiego, jednym z głównych celów Rosji tej nocy "była nasza infrastruktura energetyczna". Jak ocenił, "Rosjanie chcieli uderzyć boleśnie i demonstracyjnie", a atak przeprowadzono z użyciem 70 rakiet - "w tym wielu balistycznych" - oraz dronów typu Shahed. "Był to jeden z najbardziej nikczemnych ataków" - napisał.

Prezydent Ukrainy zwrócił też uwagę, że "niestety udało się zestrzelić tylko część z nich". Wskazał, że "największym wyzwaniem pozostają rosyjskie pociski balistyczne", dlatego "pakiety wsparcia w zakresie obrony powietrznej są dla nas obecnie kwestią kluczową" .

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Wojna w UkrainieKijówRosja
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