Zmasowany atak na Ukrainę. Cały kraj objęty alertami

> W wywiadzie dla rosyjskiej telewizji publicznej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Putin "wielokrotnie mówił o pragnieniu jak najszybszego, pokojowego rozwiązania kwestii ukraińskiej". Zastrzegł zarazem, że dla Moskwy "najważniejsze jest osiągnięcie naszych celów", a "nasze cele są jasne". Dzień wcześniej władze Ukrainy zaproponowały Moskwie zorganizowanie kolejnej rundy rozmów pokojowych.

Rzecznik Kremla, którego cytuje agencja Reutera, dał do zrozumienia, że zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa dotycząca nałożenia dodatkowych sankcji na Rosję, jeśli w ciągu 50 dni nie dojdzie do zawieszenia broni z Ukrainą, jest elementem charakterystycznej dla amerykańskiego przywódcy "ostrej retoryki". Dodał, że świat przyzwyczaił się do niej i przywołał wypowiedzi Trumpa, który zapewniał, że "będzie nadal szukał porozumienia pokojowego".

> Rosja przypuściła w nocy z niedzieli na poniedziałek kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Cały kraj został objęty alertami przeciwlotniczymi. Zaatakowany został między innymi Kijów.

Alarmy przeciwlotnicze w Ukrainie w nocy z 20 na 21 lipca 2025 r. Źródło: alerts.in.ua

Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że w związku z atakiem pożary wybuchały między innymi w budynkach mieszkalnych, ale także w supermarkecie czy przedszkolu. Uszkodzone zostało również wejście do metra, które służy jako schron. Przed godziną 4 rano Kliczko poinformował, że zginęła jedna osoba.

W związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę Polska poderwała w powietrze samoloty wojskowe, o czym tuż przed godziną 3 w nocy poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

❗️Uwaga, w nocy z 20 na 21 lipca 2025 r. lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej po raz kolejny przeprowadza zmasowany ostrzał rakietowy terytorium Ukrainy.



W odpowiedzi na tę agresywną aktywność, w trosce o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, natychmiast… pic.twitter.com/nrx8PKWxSd — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) July 21, 2025 Rozwiń

W nocy w wyniku rosyjskiego ataku ucierpiała także stacja kolejowa we wsi Kamenolomni w obwodzie rostowskim. "Dachy budynków stacji kolejowej zapaliły się od spadających szczątków drona. Trzy osoby ewakuowano z punktu dyspozytorskiego. Wstępne dane wskazują, że nikt nie został ranny" – powiedział cytowany przez "The Kyiv Independent" gubernator obwodu rostowskiego Jurij Slusar.

> Niemieccy i ukraińscy urzędnicy ocenili, że Rosja nadal rozszerza produkcję dronów typu Shahed, aby uruchomić jeszcze większe pakiety uderzeń dronów dalekiego zasięgu, obejmujące do 2000 maszyn w ciągu jednej nocy - poinformował amerykański think-tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Dron Shaded Źródło: Shutterstock

Zdaniem ekspertów z ISW takie możliwości uderzeniowe Rosja ma osiągnąć do listopada bieżącego roku.

W swoim komunikacie instytut poinformował też, że siły ukraińskie niedawno poczyniły postępy w obwodach sumskim i zaporoskim oraz w okolicach Torećka. Siły rosyjskie z kolei niedawno poczyniły postępy w północnym obwodzie sumskim oraz w okolicach Łymanu i Nowopawłówki.

> W niedzielę do godziny 19 czasu polskiego ukraińscy żołnierze uczestniczyli w 122 starciach - poinformował w komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Jak przekazano, w trakcie niedzieli Rosjanie przeprowadzili dwa ataki rakietowe, w których użyli pięciu pocisków, a także 53 naloty, podczas których zrzucono 71 bomb. Rosjanie użyli też w tym okresie 1427 dronów kamikaze.

> Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w niedzielę, że poprzedniej nocy wojska obrony przeciwlotniczej zestrzeliły 142 ukraińskie drony, w tym 27 nad obwodem moskiewskim. Z powodu bezzałogowców moskiewskie lotniska na kilka godzin wstrzymały loty.

Cytowany przez agencję Reutera mer Moskwy Siergiej Sobianin powiedział, że w sumie przekierowano 134 loty z lotnisk Szeremietiewo, Wnukowo, Domodiedowo i Żukowski.

Resort obrony przekazał, że ukraińskie drony zestrzelono też nad kilkoma innymi regionami europejskiej części Rosji, a także nad Morzem Czarnym.