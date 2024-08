Turysta narzekał na niedobory wody i prądu, został aresztowany

Pochodzący z Czech mężczyzna przebywał na wakacjach w Backpackers Lodge w miasteczku Masvingo w sąsiedztwie ruin Wielkiego Zimbabwe, jednej z największych atrakcji turystycznych kraju. W pewnym momencie usłyszał hałas dobiegający z zewnątrz hotelu, więc wyszedł, by zobaczyć, co się dzieje.

Czeski turysta aresztowany

Niedobory energii i wody w Zimbabwe

Zimbabwe od 17 sierpnia będzie gospodarzem 44. Szczytu Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC), a prezydent Emmerson Mangowa obejmie stanowisko przewodniczącego tej organizacji. Pod koniec lipca rząd zwrócił się do firmy ZESA, dostawcy energii elektrycznej, by w kilku wybranych budynkach w czasie szczytu nie zabrakło prądu. Z powodu nagminnego łamania praw człowieka przez władze Zimbabwe współrządzący w RPA Sojusz Demokratyczny wezwał przed kilkoma dniami państwa członkowskie SADC, by odebrały Zimbabwe przewodnictwo, a spotkanie na szczycie przenieść do innego kraju.