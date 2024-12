Sześcioro turystów nie żyje. Zatrzymano właściciela fabryki alkoholu

W związku ze śmiercią sześciorga zagranicznych turystów w Laosie policja zatrzymała cztery kolejne osoby, m.in. właściciela fabryki, z której pochodzić miał skażony alkohol. To jego spożycie doprowadzić miało do serii zgonów. Dochodzenie w sprawie trwa.

Zgodnie z treścią dokumentacji resortu zdrowia Laosu, do której dotarła stacja, to właśnie położona na obrzeżach stolicy kraju fabryka wódki i whisky marki Tiger miała być źródłem "mogącego stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego zanieczyszczenia". Jak ustaliło ABC, obiekt został zamknięty do czasu "udoskonalenia procesu produkcyjnego" i zapewnienia "bezpieczeństwa oraz jakości zgodnych z normami".