Dwie kolejne osoby zostały objęte prokuratorskim dochodzeniem prowadzonym w związku z zatonięciem luksusowego jachtu Bayesian. Do zatonięcia jednostki doszło w ubiegłym tygodniu, kiedy przez okolice wybrzeża Sycylii przeszła trąba powietrzna. Zginęło siedem osób, w tym miliarder Mike Lynch i jego córka. Wcześniej w śledztwo włączony został już James Cutfield, kapitan jachtu należącego do rodziny miliardera.

W sprawie katastrofy morskiej i nieumyślnego spowodowania śmierci wielu osób prowadzone jest prokuratorskie śledztwo. Jako pierwszy dochodzeniem objęty został kapitan jachtu James Cutfield. Podczas zorganizowanego we wtorek przesłuchania zdecydował się on nie odpowiadać na pytania śledczych. Odmowę jego prawnicy tłumaczyli stanem mężczyzny oraz niewystarczającym na przygotowanie się do rozmowy czasem.