Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Macron ostro o "głupich komentarzach" światowych przywódców

|
Emmanuel Macron
Aleksander Smolar o protestach we Francji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: EPA/LUDOVIC MARIN/POOL MAXPPP OUT
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Po tym jak Donald Trump wskazał winnych - w jego mniemaniu - gwałtownych zamieszek we Francji, głos zabrał prezydent Emmanuel Macron. Podczas wizyty w regionie Zatoki Perskiej stwierdził, że "doszło do zagranicznej manipulacji informacją, co doprowadziło do niedopuszczalnych i głupich komentarzy".

W poniedziałek Donald Trump ocenił, że Francja jest "podbijana, rabowana i palona doszczętnie przez migrantów, dżihadystów i komunistów, którzy nienawidzą chrześcijaństwa" i "samej zachodniej cywilizacji". Dwa dni później Emmanuel Macron ostro skrytykował wypowiedzi "zagranicznych przywódców" na temat protestów ogarniających kraj. Nie padły konkretne nazwiska.

Macron o "niedopuszczalnych i głupich komentarzach"

W środę podczas wizyty w państwach arabskich w regionie Zatoki Perskiej prezydent Francji odniósł się do komentarzy na temat sytuacji we Francji: - Mieliśmy ludzi twierdzących, że zostaliśmy najechani przez hordy migrantów i islamistów, co jest całkowicie nieprawdziwe. Prawda jest taka, że ​​wszyscy, którzy teraz źle mówią o naszym kraju, to ludzie, którzy go nie kochają. I ci ludzie mnie irytują.

Zapytany o to, czy wie o jakichkolwiek dowodach na zaangażowanie się zagranicy w te wydarzenia, Macron odpowiedział, że "nie ma widocznych oznak ingerencji zagranicy w te wydarzenia". Dodał jednak, że "doszło do zagranicznej manipulacji informacją, co doprowadziło do niedopuszczalnych i głupich komentarzy ze strony wielu osób, w tym zagranicznych przywódców".

- Chcemy porządku, szacunku i postępu dla naszego kraju. Ludzie nie mogą mówić rzeczy, które po prostu nie są prawdą - podkreślił Macron.

OGLĄDAJ: Czy Francja spłonie doszczętnie?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Trump i Vance o sytuacji we Francji

Nie tylko Donald Trump, także amerykański wiceprezydent J.D. Vance zasugerował, że za zamieszkami nad Sekwaną stoją migranci. "Zachodni liberałowie importowali Trzeci Świat do Francji i innych krajów w imię różnorodności i empatii" - napisał w poniedziałek na portalu X. Trump we wtorek z aprobatą odniósł się do komentarzy Vance'a w czasie spotkania w Gabinecie Owalnym, twierdząc jednocześnie, że obawy dotyczące edukacji i kosztów życia nie były przyczyną protestów we Francji.

- Nie chodzi o edukację. Chodzi o imigrację - stwierdził, cytowany przez CNN. - Chodzi o nielegalny napływ ludzi, którzy po prostu nienawidzą Francji. Nienawidzą ludzi. Nienawidzą wszystkiego.

W Europie premier Węgier Peter Magyar powiązał przemoc z polityką imigracyjną. W niedzielę opublikował w mediach społecznościowych wpis odnoszący się do zamieszek we Francji: "W obliczu tej bezsensownej destrukcji i nieuzasadnionej przemocy, być może dla wszystkich stało się teraz jasne, dlaczego Węgry opowiadają się za możliwie najsurowszym podejściem do migracji".

Premier o "agendzie destabilizacji" przed wyborami

To, co zaczęło się we wrześniu jako protesty przeciwko stanowi edukacji i placówek oświatowych oraz kosztom życia we Francji, przerodziło się w ogólnokrajowe akty przemocy i zamieszki. Tylko w ostatni weekend aresztowano ponad dwa tysiące osób.

Władze Francji wprowadziły lokalnie godziny policyjne i zapowiedziały "ogromną" obecność policji na wypadek kolejnych protestów spodziewanych w sobotę. W Marsylii i w całym departamencie Delty Rodanu oraz Lyonie obowiązuje zakaz demonstracji w dniu 24 października. W Paryżu na sobotę zapowiedziany został pochód, którego trasa ma prowadzić między dwoma placami: Bastylii i Place de la Nation.

Premier Francji Sebastien Lecornu powiedział w środę w Senacie, że ostatnie akty przemocy wpisują się w "agendę destabilizacji", o której realizowanie premier oskarżył "radykalną skrajną lewicę i ultralewicę". Jego zdaniem te grupy chcą "skazić" wybory prezydenckie wiosną 2027 roku.

Źródło: CNN, PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
FrancjaEmmanuel MacronDonald TrumpJ.D. Vance
Czytaj także:
imageTitle
Kawa nie dała rady Rybakinie. Urwała jej jednak seta
RELACJA
imageTitle
Gąsienica-Daniel gotowa na nowy sezon. Pierwszy start już w sobotę
EUROSPORT
Zwycięzca konkursu, reprezentujący Ukrainę Bohdan Luts
"Mam nadzieję, że moje zwycięstwo przyniesie zwycięstwo Ukrainie"
Poznań
Austen w Wielkiej Brytanii
Austen dotarła do Wielkiej Brytanii. Brak prądu, utrudnienia na kolei
METEO
Pilne
Biały Dom: Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni w Ołeszkach
Świat
Paryż
"Ryzyko nowych aktów przemocy". Paryż szykuje się na protesty
Świat
Zakłócał pracę medyków w szpitalu (zdjęcie ilustracyjne)
"Ratownicy powinni być przygotowani także na przewidywane pogorszenie stanu pacjentki"
Svitlana Kucherenko
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Każdy ślubował "tylko i wyłącznie wobec prezydenta". Oświadczenie sędziów
Polska
shutterstock_2260013305
Zmiany w zasiłkach od soboty. Ważny komunikat ZUS
BIZNES
Autobusowa linia cmentarna C40
Na ulice wyjadą pierwsze linie cmentarne
WARSZAWA
operacja alzheimera
Po raz pierwszy zoperowali 58-latka z alzheimerem. Co powiedział, gdy się wybudził?
Agata Daniluk
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Zmiana czasu. Za to przysługuje dodatkowe wynagrodzenie
BIZNES
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Cofała przed domem, nie zauważyła syna. Chłopiec zmarł w szpitalu
Rzeszów
Prowincja Karak
Atak na kościół w Jordanii. Są ofiary śmiertelne
Świat
Śmiertelny wypadek na DK29
Zderzenie trzech pojazdów, dwie osoby nie żyją. Śledczy o przyczynie wypadku
Lubuskie
Księżna Meghan podczas forum "Afro Women and Power" w Cali
"Mam nadzieję, że teraz wszyscy zrozumieją". Niezwykłe oświadczenie Meghan
Świat
Tarnów
Podczas kontroli zasłonił się immunitetem. "Poseł zaprzecza, że był pod wpływem"
Kraków
Akcja poszukiwawczo-ratownicza załogi statku Khoryv na Morzu Czarnym
Statek zatonął po uderzeniu drona. Jedna osoba nie żyje
Świat
Medyka, 30.10.2024. Drogowe, polsko-ukraińskie przejście graniczne w Medyce
Kontrole w krajach, nie na granicach. Ukraina chce zmian, w tym w Polsce
BIZNES
Donald Trump
A Ty, co wiesz o Ameryce? Sprawdźmy!
Quizy
Klefedron znaleziony w przychodni
Narkotyki w przychodni, pielęgniarka z zarzutami
Svitlana Kucherenko
Odwołany dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro
Sąd po stronie odwołanego dyrektora. Ale ministerstwo nie odda mu stanowiska
WARSZAWA
Jan Szyszko
Pełczyńska-Nałęcz: odwołanie wiceministra podpisane w pół godziny
Polska
Viktor Orban
"Wszystko jest na sprzedaż". Córka Orbana wyprzedaje majątek
BIZNES
Laboratorium
Akcje Moderny spadły o 25 procent. Ale wcale nie chodzi o skuteczność nowej szczepionki
Zdrowie
Pościg za karetką w okolicy Brzegu
Nie płacił rat za karetkę, uciekał i potrącił policjantkę
Opole
Wójt Stężycy Tomasz Brzoskowski
Były wójt usłyszał zarzuty. W tle nielegalne finansowanie piłkarzy
Tomasz Słomczyński
Kim Dzong Un z córką na targach odzieżowych
Fala doniesień o śmierci Kima i nowe zdjęcie. Co wiadomo
Świat
Wszystko wskazywało na to, że do Wisły wpadło auto
Barierki były uszkodzone, nurkowie szukali auta
Kujawsko-Pomorskie
Podejrzanym grozi nawet 8 lat więzienia
Prokuratura chce szybkiego wyroku za skatowanie dziecka. Ale nie ujawnia, jakiego
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica