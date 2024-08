Rozpowszechniał fake newsa, który wywołał zamieszki. Został aresztowany 

Aresztowanym w tej sprawie jest 32-letni twórca stron internetowych Farhan Asif z Lahaur we wschodnim Pakistanie, powiązany ze stroną internetową Channel3Now (zapisywaną także jako Channel3 NOW). To na tej stronie już 29 lipca, kilka godzin po zabójstwie w Southport, pojawiły się fałszywe informacje na temat sprawcy, między innymi, że nazywał się Ali Al-Shakati i znajdował się pod obserwacją brytyjskiego kontrwywiadu. Zamieszczona przez Channel3Now informacja była później wielokrotnie podawana dalej, nawet po tym jak dwa dni później Channel3 Now zdjął ją ze swojej strony internetowej i przeprosił za błąd.