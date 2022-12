Serbowie zablokowali drogi w Kosowie. Patrol unijnej misji zaatakowany granatem hukowym

Najnowszą falę protestów wywołało sobotnie aresztowanie serbskiego policjanta Dejana Panticia, który miał atakować państwowe budynki i wybić szyby w biurze komisji wyborczej. Pantić należy do grupy serbskich policjantów i urzędników pracujących w Kosowie, którzy w zeszłym miesiącu odeszli z pracy, gdy władze Kosowa ogłosiły, że Serbowie muszą wymienić stare rejestracje samochodowe, wydane przed wojną na Bałkanach, która doprowadziła do niepodległości Kosowa.

Ostra wymiana zdań

Premier Kosowa Albin Kurti zwrócił się do sił pokojowych NATO w Kosowie (KFOR) o usunięcie barykad ustawionych przez protestujących. "Wzywamy KFOR, by zagwarantował swobodę poruszania się i usunięcie blokad drogowych" - zaapelował.

Atak na patrol unijnej misji

EULEX zaapelowała do osób, które rzuciły granat, by "powstrzymały się od prowokacji", a do władz Kosowa o postawienie winnych przed sądem.

Wzrost napięcia na Bałkanach

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić poinformował w sobotę, że Belgrad zwróci się do sił pokojowych NATO w Kosowie (KFOR) o możliwość wysłania tam serbskich żołnierzy i policji. Jak pisze w niedzielę AP, jest wysoce nieprawdopodobne by siły KFOR zgodziły się na to, ponieważ oznaczałoby to de facto oddanie nadzoru nad bezpieczeństwem północnego Kosowa w ręce Serbów, co mogłoby jeszcze bardziej zaognić sytuację.