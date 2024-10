Zakaz dla pasażerów samolotów po eksplozjach w Libanie

Dzień po eksplozjach pagerów doszło do skoordynowanego wybuchu krótkofalówek. W obu atakach zginęło w sumie co najmniej 37 osób, a około trzech tysięcy zostało rannych.

Odwołane loty

Przez zaostrzanie się konfliktu na Bliskim Wschodzie loty wciąż są utrudnione. W piątek Emirates Airlines poinformowała, że ​​loty z i do stolicy Libanu - Bejrutu, pozostają odwołane do 15 października włącznie. Linia poinformowała też, że w niedzielę wznowi połączenia do stolicy Jordanii - Ammanu, a loty do i z Iraku i Iranu pozostaną odwołane do poniedziałku włącznie.