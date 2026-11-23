Świat Wysłannik Donalda Trumpa o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. "Istotny krok naprzód" Oprac. Kuba Koprzywa |

Zełenski: Europa musi mieć swój głos. Kushner: Europejczycy powinni znaleźć się przy stole Źródło wideo: Reuters, TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

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Według Kushnera gwarancje wzorowane na artykule 5. NATO to kluczowy element umożliwiający osiągnięcie trwałego pokoju. Zgodnie z tym artykułem atak na jednego członka Sojuszu jest traktowany jako atak na wszystkich.

"Gotowość Rosji do rozmów na temat takich gwarancji stanowi istotny krok naprzód i potencjalny sygnał, że poważnie podchodzi ona do kwestii pokoju" - napisał wysłannik prezydenta na X.

Jared Kushner Źródło zdjęcia: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Zięć Trumpa zaznaczył, że gwarancje mogłyby znacząco ograniczyć ryzyko wybuchu kolejnej wojny. Dodał, że muszą być "konkretne, wiarygodne i jasno udokumentowane". Oznajmił, że "są to jedne z najpoważniejszych zobowiązań, jakie Stany Zjednoczone mogą podjąć, i wymagają one starannego rozważenia".

Jared Kushner o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy i "pewności" dla Rosji

Jak podkreślił Kushner, prezydent USA musiałby zatwierdzić każdą proponowaną gwarancję, z zastrzeżeniem procedur konstytucyjnych i kongresowych. Dodał, że Trump podjąłby taki krok wyłącznie wtedy, gdyby uznał, że wyraźnie służy on interesom narodowym Ameryki, a szersze uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa sprawiają, że prawdopodobieństwo uruchomienia tej gwarancji jest bardzo niewielkie.

"Właśnie dlatego gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy nie mogą być uzgadniane w oderwaniu od powojennej architektury bezpieczeństwa Europy. Obie (te kwestie) należy rozpatrywać łącznie" - oznajmił wysłannik Trumpa.

Napisał, że europejskie instytucje i porozumienia dotyczące bezpieczeństwa stanowią ważną podstawę. "Naszym celem jest ich wzmocnienie, wskazanie obszarów, w których istniejące mechanizmy nie zapobiegły tej wojnie, oraz opracowanie skuteczniejszych rozwiązań ograniczających (ryzyko) przyszłych konfliktów" - dodał.

Jak wymienił, obejmuje to ustanowienie stałych kanałów konsultacji, komunikacji kryzysowej i koordynację działań wojskowych w celu uniknięcia incydentów, a także zwiększenie przejrzystości oraz wprowadzenie wzajemnych środków ograniczających eskalację.

"Dążymy do przyszłości, w której Ukraina będzie bezpieczna, Europa silniejsza, Rosja będzie miała pewność, że NATO nie dąży do konfrontacji, a NATO i jego partnerzy będą mieli pewność, że Rosja uszanuje suwerenność i bezpieczeństwo swoich sąsiadów" - oświadczył Kushner.

Jared Kushner zapowiada negocjacje w sprawie Ukrainy

Wyraził też przekonanie, że bezpieczeństwo musi być oparte na silnej gospodarce. Dodał, że Ukraina potrzebuje wiarygodnego, długoterminowego planu dobrobytu, obejmującego reformy. Zobowiązaniom Ameryki i Europy musi odpowiadać zaangażowanie Ukrainy na rzecz własnego sukcesu - kontynuował wysłannik Trumpa.

Zapowiedział, że w nadchodzących tygodniach Amerykanie będą współpracować z Ukrainą, europejskimi partnerami oraz Rosją, "aby spróbować wypracować wspólne stanowisko w sprawie tej architektury bezpieczeństwa".

"Naszym celem jest suwerenna, bezpieczna, zamożna i wolna Ukraina, silniejsza i bardziej stabilna Europa oraz trwały pokój oparty na rozwiązaniach, które sprawią, że wybuch kolejnej wojny będzie znacznie mniej prawdopodobny" - podsumował Kushner.

President Trump’s willingness to consider Article 5-like security guarantees for Ukraine is a critical feature to achieving lasting peace. Russia’s willingness to discuss such guarantees is a major step forward and potential indication that it is serious about peace.



A credible… https://t.co/Vq2m2LupGe — Jared Kushner (@jaredkushner) November 22, 2026 Rozwiń

Warunki Rosji

Jak donosi ukraińska agencja RBC, cytując ustalenia dziennikarza "Washington Post", Putin miał zgodzić się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Nie godzi się jednak na rozmieszczenie baz NATO w Ukrainie. Kolejnym warunkiem miałoby być zniesienie sankcji na Rosję.

Wołodymyr Zełenski: dla Ukrainy pozostaje to niejasne

W sobotę Zełenski podkreślił, że gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, wzorowane na artykule 5. NATO, powinny przewidywać jasne mechanizmy zbiorowej obrony, a nie tylko obietnice. "To musi być zapisane na papierze. Jak dotąd nie widziałem takich kroków na papierze" - przyznał.

"Artykuł 5. oznacza kolektywną obronę. Dlatego dla Ukrainy pozostaje to niejasne, ponieważ wciąż nie otrzymaliśmy jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi, kto miałby tworzyć ten system kolektywnej obrony, w jaki sposób miałby on zapewniać ochronę i czy jego uczestnicy byliby gotowi odeprzeć agresora. Przewiduje to NATO, przewiduje to artykuł 5. w odniesieniu do sojuszników i państw członkowskich Sojuszu. Jeśli jednak mielibyśmy otrzymać gwarancje bezpieczeństwa 'na wzór artykułu 5.', to właśnie to sformułowanie 'na wzór' rodzi wiele pytań" - wytłumaczył.

Według Zełenskiego gwarancje powinny obowiązywać niezależnie od tego, kto będzie stał na czele Stanów Zjednoczonych. "Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy mają być silne nie tylko przez te dwa lata, kiedy (Donald) Trump pozostaje prezydentem, ale również później. Przecież nie walczymy w obronie naszego państwa tylko na dwa lata. Potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa nie na dwa lata, lecz najlepiej na zawsze. A przynajmniej na dziesięciolecia" - podkreślił.

Prezydent ostrzegł, że zaprzestanie działań wojennych z Rosją bez długoterminowych gwarancji nie zapewni trwałego pokoju.

The NATO issue was raised at the Coalition of the Willing in Berlin. The Allies understand that the clearest security guarantee for Ukraine is NATO membership. And the clearest way to strengthen NATO is to bring Ukraine in. This works for both sides: Ukraine and NATO.



As for… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2026 Rozwiń

Wcześniej Zełenski oświadczył po czwartkowym szczycie koalicji chętnych w Berlinie, że nie jest pewien, czy Ukraina i Stany Zjednoczone tak samo rozumieją sformułowanie "gwarancje bezpieczeństwa na wzór artykułu 5. NATO".