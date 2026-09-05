Wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Są ranni
Według węgierskiej policji do wypadku doszło o godzinie 1 w nocy z piątku na sobotę na autostradzie 86, w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią.
Polski autokar zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał pojazd i włączył światła awaryjne. Jak podał portal 112press.hu, nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Lekkich obrażeń doznało sześć osób, w tym kierowca ciężarówki.
Pasażerów, którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w Zalaloevoe, gdzie poczekają na dalszy transport - przekazał portal Blikk.
Źródło: PAP