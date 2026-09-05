Świat Wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Są ranni Oprac. Kamila Grenczyn |

Wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami w Zalaloevoe na Węgrzech Źródło wideo: Google Earth Pro Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Według węgierskiej policji do wypadku doszło o godzinie 1 w nocy z piątku na sobotę na autostradzie 86, w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią.

Polski autokar zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał pojazd i włączył światła awaryjne. Jak podał portal 112press.hu, nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Lekkich obrażeń doznało sześć osób, w tym kierowca ciężarówki.

Pasażerów, którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w Zalaloevoe, gdzie poczekają na dalszy transport - przekazał portal Blikk.