Kto kandydatem na wiceprezydenta? "Szalona przepychanka kandydatów"

Kandydatka na urząd prezydentki Stanów Zjednoczonych nie spotkała się jeszcze osobiście z żadnym z wymienianych przez media, czy polityków Partii Demokratycznej kandydatów, ale ma zamiar zrobić to w nadchodzących dniach, co będzie ostatnim krokiem w procesie wyboru potencjalnego wiceprezydenta. Spotkania w jej imieniu przeprowadził już zespół weryfikacyjny.

Harmonogram kampanii, przyśpieszony z powodu wycofania się z udziału w wyborach prezydenta Joe Bidena, doprowadził do "szalonej przepychanki kandydatów (na wiceprezydenta) do udziału w debatach telewizyjnych i wiecach wyborczych - a ich sojuszników do lobbowania za nimi - podczas gdy wszyscy próbują odczytać wskazówki płynące z otoczenia Harris, która prywatnie mówi swoim doradcom, że priorytetem jest dla niej znalezienie 'partnera do rządzenia (krajem)'" - czytamy w Politico.