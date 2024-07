Harris rozpoczyna kampanię

Harris udała się w poniedziałek do Wilmington w stanie Delaware, aby spotkać się personelem kampanii wyborczej. - Będziemy walczyć o wolność reprodukcyjną. Wiedząc, że jeśli Trump dostanie szansę, podpisze ogólnokrajowy zakaz aborcji – powiedziała Kamala Harris .

Demokratka podczas pierwszego wydarzenia w kampanii wyborczej jako cel swojej prezydentury wskazała też wzmocnienie klasy średniej. - Kocham Joe Bidena. Wygramy. Widzę, jakim typem faceta jest Donald Trump - kontynuowała, porównując go do "drapieżnika" i "oszusta".

Kamala Harris rozpoczęła kampanię wyborczą WILL OLIVER/PAP/EPA

Zwróciła uwagę, że każdy stoi przed pytaniem, w jakim kraju chce żyć: w kraju wolności, współczucia i rządów prawa, czy w kraju chaosu, strachu i nienawiści? - Każdy z nas ma możliwość odpowiedzi na to pytanie. Zatem przez następne 106 dni mamy pracę do wykonania - powiedziała Harris, zwracając się do zespołu wyborczego demokratów.