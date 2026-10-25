Świat Wybory parlamentarne w Serbii. "Przegraliśmy"

Lider listy „Zjednoczona Serbia” i były prezydent Serbii Aleksandar Vuczić Źródło zdj. gł.: EPA

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Jak przekazał, "Lista Studencka" uzyska od 135 do 140 mandatów z 250, które liczy serbski parlament. Vuczić podkreślił, że "jest przyzwyczajony do działania w opozycji".

- Nie mamy jeszcze pełnych wyników, wielu będzie zaskoczonych i zrozumiecie, jak bardzo niektórzy kłamali. Na podstawie próby warstwowej jest jasne, że przegraliśmy te wybory - powiedział Aleksandar Vuczić.

Lider listy „Zjednoczona Serbia” i były prezydent Serbii Aleksandar Vuczić Źródło zdjęcia: EPA

W sztabie "Listy studenckiej" i na ulicach Belgradu trwa świętowanie. Kandydaci Listy śpiewają i wznoszą okrzyki "Zwycięstwo!" wraz ze studentami.