Wybory parlamentarne w Serbii. "Przegraliśmy"
Jak przekazał, "Lista Studencka" uzyska od 135 do 140 mandatów z 250, które liczy serbski parlament. Vuczić podkreślił, że "jest przyzwyczajony do działania w opozycji".
- Nie mamy jeszcze pełnych wyników, wielu będzie zaskoczonych i zrozumiecie, jak bardzo niektórzy kłamali. Na podstawie próby warstwowej jest jasne, że przegraliśmy te wybory - powiedział Aleksandar Vuczić.
W sztabie "Listy studenckiej" i na ulicach Belgradu trwa świętowanie. Kandydaci Listy śpiewają i wznoszą okrzyki "Zwycięstwo!" wraz ze studentami.
Źródło: PAP