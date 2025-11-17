Logo strona główna
Świat

Chile wybiera prezydenta. Są pierwsze wyniki

Kandydatka lewicowej koalicji rządzącej Jeannette Jara
chile
W walce o fotel prezydenta Chile w drugiej turze zmierzy się kandydatka lewicowej koalicji rządzącej Jeannette Jara z przedstawicielem konserwatywnej opozycji Jose Anto. Tak wynika z częściowych, oficjalnych wyników głosowania w pierwszej turze. Wyborcza dogrywka zaplanowana jest na 14 grudnia.

Po przeliczeniu głosów z 62 proc. komisji wyborczych na prowadzeniu była Jara, kandydatka Komunistycznej Partii Chile, z prawie 27 proc. poparcia. Na drugim miejscu, z nieco ponad 24 proc. głosów, plasował się Kast, lider prawicowej Partii Republikańskiej, syn niemieckiego nazisty osiadłego w Chile po wojnie. Według wstępnych wyników na trzecim miejscu znalazł się populista Franco Parisi z 19-procentowym poparciem, a na kolejnych – skrajny libertarianin Johannes Kaiser z 14 proc. i przedstawicielka centroprawicy Evelyn Matthei z 13 proc. Częściowe wyniki sugerują, że żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50-procentowego poparcia, potrzebnego do zwycięstwa w pierwszej turze. Jeśli takie wyniki się utrzymają, Jara zmierzy się z Kastem w II turze zaplanowanej na 14 grudnia.

Kandydatka lewicowej koalicji rządzącej Jeannette Jara
Kandydatka lewicowej koalicji rządzącej Jeannette Jara
Źródło: EFE

Możliwe zjednoczenie środowisk konserwatywnych

Wśród głównych zmartwień wyborców przed wyborami wymieniano obawy związane z przestępczością zorganizowaną i migracją. Według części komentatorów kwestie te faworyzowały prawicę, która chce odzyskać władzę po czterech latach rządów lewicowego prezydenta Gabriela Borica. Boric pogratulował Jarze i Kastowi przejścia do II tury. – Wierzę, że dialog, szacunek i troska o Chile przeważą nad wszelkimi różnicami – oświadczył prezydent.

Kolejka przed lokalem wyborczym
Kolejka przed lokalem wyborczym
Źródło: EFE

Według analityków mimo przewagi Jary w I turze, większe szanse na ostateczne zwycięstwo ma Kast, ponieważ środowiska konserwatywne prawdopodobnie zjednoczą się wokół jego kandydatury w II turze wyborów. Swoje poparcie dla Kasta ogłosił już Kaiser.

Mieszkańcy Chile wybierają prezydenta
Mieszkańcy Chile wybierają prezydenta
Źródło: EFE
Autorka/Autor: bż/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EFE

Chile
