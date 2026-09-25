Świat Wołodymyr Zełenski "zdenerwował się" po sugestii Donalda Trumpa Oprac. Kuba Koprzywa |

Zełenski: chcemy zakończyć tę wojnę jak najszybciej, jeśli to możliwe to przed zimą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERV/PAP/EPA

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Amerykański lider próbuje ożywić rosyjsko-ukraińskie rozmowy pokojowe. Donald Trump podczas wtorkowego spotkania z Wołodymyrem Zełenskim na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku miał zachęcać go, by udał się do Moskwy i spotkał się z Władimirem Putinem. Wcześniej ukraiński przywódca odrzucał takie propozycje.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Nowym Jorku Źródło zdjęcia: UKRAINE PRESIDENTIAL PRESS SERV/PAP/EPA

Również tym razem Zełenski miał odrzucić ten pomysł, a osoby zaznajomione ze stanowiskiem prezydenta przekazały, że propozycja Trumpa go zdenerwowała.

Wołodymyr Zełenski pojedzie do Moskwy? "Na rakiecie"

Zełenski był w Nowym Jorku pytany przez dziennikarza rosyjskich mediów państwowych, kiedy wybierze się do Moskwy. Prezydent ignorował wykrzykiwane do niego po rosyjsku pytania, a w pewnym momencie odpowiedział: - Na rakiecie.

W piątek Zełenski poinformował, że USA zaproponowały zorganizowanie trójstronnego spotkania o charakterze technicznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Kijów czeka na propozycję terminów.

Ostatnia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską. Również w Nowym Jorku przedstawiciele władz Ukrainy i Rosji przeprowadzili oddzielne spotkania z członkami amerykańskich władz.