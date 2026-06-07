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Świat

Zełenski w Londynie. "Europa musi brać udział w negocjacjach"

Wołodymyr Zełenski w Londynie
Rosjanie użyli "jednych z najgroźniejszych" rakiet w ataku na Ukrainę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/ EPA/NEIL HALL
W Londynie trwa spotkanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec - Keirem Starmerem, Emmanuelem Macronem i Friedrichem Merzem.

"Skoncentrujemy się głównie na obronie w tej wojnie, większej współpracy na rzecz bezpieczeństwa całej Europy w sferze obrony powietrznej i na naszych wspólnych ocenach perspektyw dyplomatycznych" - napisał Zełenski na platformie X. "Europa musi brać udział w negocjacjach i musi być silna" - dodał.

Tematem rozmów przy Downing Street ma być pomoc dla Kijowa i zwiększenie presji na Moskwę.

Wołodymyr Zełenski w Londynie
Wołodymyr Zełenski w Londynie
Źródło zdjęcia: PAP/ EPA/NEIL HALL

Londyn, Berlin i Paryż tworzą grupę E3, luźną koalicję dyplomatyczną skupiającą się na sprawach bezpieczeństwa. Pałac Elizejski informował w piątek, że rozmowy na Downing Street mają służyć koordynacji wspólnych działań Paryża, Londynu, Berlina i Kijowa. Mimo braku sukcesów "Rosja upiera się przy swojej krwawej wojnie" - podkreślono w oświadczeniu pałacu.

Źródło: PAP
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