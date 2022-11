Zełenski: rosyjska agresja przekroczyła granicę Polski

- Stanowisko ukraińskie jest bardzo przejrzyste: chcemy ustalić wszystkie szczegóły, każdy fakt. Właśnie dlatego potrzebujemy, by nasi specjaliści dołączyli do pracy śledztwa międzynarodowego i byśmy otrzymali dostęp do wszystkich danych posiadanych przez partnerów i do miejsca wybuchu - powiedział Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do tragicznego wydarzenia w Przewodowie w województwie lubelskim, gdzie spadła rakieta. W wyniku eksplozji zginęło dwóch mężczyzn.