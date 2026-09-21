Świat Zełenski przyjedzie do Nowego Jorku. Spotka się tam z Trumpem Oprac. Filip Czekała |

Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa podczas szczytu G7 (16.06) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

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O rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem i planowanym spotkaniu z amerykańskim przywódcą w Nowym Jorku prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił w niedzielę wieczorem.

"Właśnie rozmawiałem z prezydentem Trumpem. To była ważna rozmowa i zdążyliśmy omówić wiele spraw. Uzgodniliśmy spotkanie w Nowym Jorku, a to spotkanie może wiele zmienić. Widać dynamikę dyplomatyczną" – napisał Zełenski w komunikacie opublikowanym w Telegramie.

Podziękował też za wizytę na początku września Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie. "Dokładnie omówiliśmy istotne szczegóły, a panowie mogli na własne oczy zobaczyć sytuację na Ukrainie. Ścieżka pokojowa to priorytet numer jeden" - zauważył.

Zełenski: dziękuję wszystkim, którzy pomagają

Zełenski napisał o tym, że istnieją pomysły dotyczące kroków deeskalacyjnych oraz fundamentalnych kwestii bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego oraz ochrony życia ludzi. Ukraina współpracuje w tej sprawie z zespołem amerykańskim i jest gotowa podjąć poważne kroki.

Podziękował również Trumpowi za podpisanie ustawy Lindseya Grahama. "Wszyscy jesteśmy zgodni: pokój musi być. Dziękuję wszystkim, którzy są z Ukrainą! Dziękuję wszystkim, którzy pomagają!" - podsumował.

Trump podpisał ustawę o sankcjach

W piątek prezydent Trump podpisał ustawę o sankcjach na Rosję i cła na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu. Ustawa daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia ceł do 100 procent między innymi na Chiny, Indie, Węgry czy Słowację.

Ustawa nazwana imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama - inicjatora tych wysiłków - kodyfikuje istniejące dotychczas sankcje przeciwko Rosji i zachęca prezydenta do nałożenia kolejnych, m.in. na "flotę cieni". Przede wszystkim daje mu jednak nowe uprawnienia do nakładania ceł w wysokości do 100 procent na państwa z pierwszej piątki największych importerów rosyjskiej ropy, gazu, oraz tych, które najbardziej umożliwiają jej omijanie restrykcji naftowych.

Ustawa mówi o konieczności zastosowania sankcji i ceł w ciągu 30 dni, lecz w praktyce pozostawia prezydentowi dużą dowolność, jeśli chodzi o użycie lub odstąpienie od tych środków.

Porozmawiają o rozejmie

W poniedziałek agencja Interfax-Ukraina przekazała, że Zełenski planuje w dniach 21-23 września omówić w Nowym Jorku z prezydentem Trumpem kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym. Szczegóły spotkania prezydentów nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone.