Świat Wołodymyr Zełenski o rozmowach Ukrainy i USA. Podał termin Oprac. Kamila Grenczyn |

Zełenski: Europa ma wystarczającą liczbę pocisków przechwytujących, by Ukraina przetrwała zimę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/BETTY LAURA ZAPATA / POOL

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Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że ukraińscy negocjatorzy rozmawiali w piątek ze stroną amerykańską. Chociaż nie podał szczegółów, poinformował, że następne takie spotkanie może odbyć się w przyszłym tygodniu.

Prezydent Ukrainy dodał, że Europa potrzebuje własnej ścieżki prowadzenia rozmów z Rosją.

Trójstronne spotkanie na szczycie G20

Zełenski mówił też o kwestii trójstronnego spotkania z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji. -Spotkanie mogłoby się odbyć w Stanach Zjednoczonych podczas szczytu G20. Jednak jak dotąd nie ma potwierdzenia ani ze strony Rosji, ani ze strony Stanów Zjednoczonych. Mogłoby się ono również odbyć w jednym z krajów europejskich - wyjaśnił.

Tegoroczny szczyt G20 odbędzie się w dniach 14-15 grudnia w Miami na Florydzie, a jego gospodarzem będzie prezydent USA. Polska została zaproszona do udziału w tym wydarzeniu i będzie reprezentowana przez prezydenta Karola Nawrockiego.

We wrześniu sekretarz stanu USA Marco Rubio, który spotkał się na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem, poinformował o zaproszeniu na grudniowy szczyt G20 rosyjskiego przywódcy Władimira Putina.