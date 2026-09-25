Wołodymyr Zełenski: jest decyzja Donalda Trumpa w sprawie rakiet do systemów Patriot
"Podczas mojego spotkania z Donaldem Trumpem omówiliśmy ogólne zagadnienia. Następnie odbyło się osobne, długie spotkanie naszych delegacji" - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Opublikował w mediach społecznościowych serię wpisów podsumowujących jego wizytę w Stanach Zjednoczonych, podczas której spotkał się w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem.
"Ustalenia są następujące: poinformujemy naszych europejskich sojuszników; Amerykanie porozmawiają z Rosjanami. Za 10 dni przedstawimy wyniki tych rozmów w takiej czy innej formie" - poinformował Zełenski.
Odniósł się też do możliwego trójstronnego spotkania przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji. "Strona amerykańska zaproponowała, że zacznie je przygotowywać. Odbyłoby się na szczeblu technicznym. Czekamy, aż Stany Zjednoczone przedstawią możliwy termin" - przekazał. Jak dodał, Amerykanie zaproponowali, aby miejscem spotkania były Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Zełenski o produkcji rakiet w Ukrainie
Zełenski ogłosił też, że starania Ukrainy o rozpoczęcie produkcji rakiet do systemów Patriot przyniosły skutek. "Prezydent Donald Trump podkreślił, że podjął ostateczną decyzję: Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do Patriotów" - napisał.
O możliwej pozytywnej decyzji amerykańskiego prezydenta Zełenski informował już podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Nowym Jorku. - Poprosiłem prezydenta Trumpa o pomoc w tej sprawie. Odniósł się do tego pozytywnie - mówił wtedy.
O udzieleniu Kijowowi licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot Trump poinformował po raz pierwszy 8 lipca podczas szczytu NATO w Ankarze. Jednak już kilka tygodni później wahał się w tej sprawie. - To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję - powiedział w rozmowie z "Financial Times".