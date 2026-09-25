Świat Wołodymyr Zełenski: jest decyzja Donalda Trumpa w sprawie rakiet do systemów Patriot Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Zełenski: chcemy zakończyć tę wojnę jak najszybciej, jeśli to możliwe to przed zimą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Podczas mojego spotkania z Donaldem Trumpem omówiliśmy ogólne zagadnienia. Następnie odbyło się osobne, długie spotkanie naszych delegacji" - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Opublikował w mediach społecznościowych serię wpisów podsumowujących jego wizytę w Stanach Zjednoczonych, podczas której spotkał się w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem.

"Ustalenia są następujące: poinformujemy naszych europejskich sojuszników; Amerykanie porozmawiają z Rosjanami. Za 10 dni przedstawimy wyniki tych rozmów w takiej czy innej formie" - poinformował Zełenski.

Odniósł się też do możliwego trójstronnego spotkania przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji. "Strona amerykańska zaproponowała, że zacznie je przygotowywać. Odbyłoby się na szczeblu technicznym. Czekamy, aż Stany Zjednoczone przedstawią możliwy termin" - przekazał. Jak dodał, Amerykanie zaproponowali, aby miejscem spotkania były Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Zełenski o produkcji rakiet w Ukrainie

Zełenski ogłosił też, że starania Ukrainy o rozpoczęcie produkcji rakiet do systemów Patriot przyniosły skutek. "Prezydent Donald Trump podkreślił, że podjął ostateczną decyzję: Ukraina otrzyma licencję na produkcję rakiet do Patriotów" - napisał.

President Trump and I had a meeting where we discussed general matters. After that, our negotiating teams held a separate, long meeting. The agreement is as follows: we will brief the European side and discuss these details with them; the Americans will speak with the Russians;… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 25, 2026 Rozwiń Źródło: X/Volodymyr Zelenskyy

O możliwej pozytywnej decyzji amerykańskiego prezydenta Zełenski informował już podczas konferencji prasowej po spotkaniu w Nowym Jorku. - Poprosiłem prezydenta Trumpa o pomoc w tej sprawie. Odniósł się do tego pozytywnie - mówił wtedy.

O udzieleniu Kijowowi licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot Trump poinformował po raz pierwszy 8 lipca podczas szczytu NATO w Ankarze. Jednak już kilka tygodni później wahał się w tej sprawie. - To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję - powiedział w rozmowie z "Financial Times".