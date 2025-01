Alaksandr Łukaszenka zadzwonił w pierwszych dniach po rosyjskiej inwazji lądowej na Ukrainę i przeprosił za wystrzelenie rakiet z terytorium Białorusi - mówił w trzygodzinnym wywiadzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Powiedział: "Uwierz mi, Wołodia, to nie ja. Powiedziałem mu (Putinowi - red.), żeby tego nie robił" - opowiadał Zełenski. Wyraził też przekonanie, że wraz z nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem "dojdzie do porozumienia" w sprawie zakończenia wojny i taki wspólny komunikat zostanie wysłany do Moskwy.

"To jego słowa, mam świadków"

- Łukaszenka powiedział: "to nie ja, to Putin wystrzelił rakiety z mojego terytorium". To jego słowa, mam świadków. Przeprosił i powiedział: "Uwierz mi, Wołodia, to nie ja. Powiedziałem mu (Putinowi - red.), żeby tego nie robił. Nie miałem na to wpływu" - przytoczył przebieg rozmowy sprzed prawie trzech lat Zełenski.