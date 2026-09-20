Świat Ukraińskie drony zaatakowały Moskwę. Dym nad rafinerią Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Moskwie (20.09) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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"Obiekt na terenie moskiewskiej rafinerii uległ uszkodzeniu, ale nie odnotowano ofiar" - ogłosił w niedzielę rano mer Moskwy Siergiej Sobianin. Dodał, że na miejscu pracują służby ratownicze. Sobianin przekazał też, że Rosja od soboty zestrzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Oskarżył jednocześnie Ukrainę o "próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji".

W wyniku ukraińskiego ataku na obwód moskiewski zginęły dwie osoby - przekazał z kolei gubernator obwodu Andriej Worobiow. Poinformował też, że mieście Ramienskoje na południowy wschód od Moskwy ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób, w tym 70 dzieci.

Zełenski o nowym ukraińskim dronie

W sobotę atakowała również Rosja. Najtragiczniejszy w skutkach atak miał miejsce w obwodzie sumskim na północy Ukrainy, gdzie zginęły cztery osoby. Dwie ofiary śmiertelne odnotowano również w obwodzie chersońskim na południu kraju.

Jednocześnie prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o wprowadzeniu nowego modelu drona przechwytującego, przeznaczonego do zwalczania między innymi rosyjskich bezzałogowców z napędem odrzutowym. Jak przekazał, w sobotę strącił on rosyjskiego drona nowej generacji, Gierań-5.

Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone w przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło.