Świat Rosja zaatakowała kolejny most na Dnieprze

Rosyjski atak na Zaporoże (6.10) Źródło wideo: X/DSNS.GOV.UA Źródło zdj. gł.: Zaporizhzhiacitycouncil/Telegram

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Rosja zaatakowała we wtorek nad ranem Zaporoże na wschodzie Ukrainy. Trafiony został blok mieszkalny, a także most na rzece Dniepr.

Pięć osób zostało rannych: dwie kobiety w wieku 24 i 59 lat oraz trzej mężczyźni w wieku 36, 43 i 54 lat. Wśród rannych mężczyzn są dwaj pracownicy Czerwonego Krzyża. Jechali do pracy, gdy rozpoczął się rosyjski atak - poinformował pełniący obowiązki szefa wojskowej administracji obwodowej Mychajło Semikin.

Most został zamknięty, a w mieście poprowadzono objazdy.

Atatki na mosty w Kijowie

W ostatnich dniach Rosja kilkukrotnie przeprowadziła też ataki na mosty na Dnieprze w Kijowie. W niedzielę rano dron uderzył w jezdnię Mostu Północnego, trafiając pomiędzy jadącymi samochodami. Ten sam most zaatakowany został również w sobotę.

Z kolei w piątek zaatakowany został Most Południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra. Zamknięty został ruch w obu kierunkach, a ruch na dwóch innych mostach ograniczono. Most Południowy trafiony został rosyjskim dronem również w czwartek.