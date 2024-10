Raport: postępujące osłabienie rosyjskich zdolności wojskowych na okupowanym Krymie

967 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Ukraińskie ataki nadal powodują postępujące osłabienie rosyjskich zdolności wojskowych na okupowanym Półwyspie Krymskim - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w Brukseli, że podczas rozmowy z Donaldem Trumpem stwierdził, że Kijów ma dwie opcje : wstąpienie do NATO albo powrót do broni nuklearnej. - Poza NATO nie znamy żadnego innego, bardziej efektywnego i skutecznego sojuszu. Państwa NATO nie są w stanie wojny, mieszkańcy państw NATO żyją w pokoju - mówił Zełenski.

> USA zamierzają skoncentrować się w szkoleniu na ukraińskich pilotów F-16 kadetów, a nie doświadczonych lotników - pisze "The Wall Street Journal". Zdaniem dziennika może to znacznie wydłużyć czas, w którym Kijów będzie miał pełną eskadrę amerykańskich myśliwców gotowych do walki.