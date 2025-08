Ukraińcy zaatakowali kluczowy dla rosyjskiej armii zakład

SBU: Ukraina zniszczyła 41 rosyjskich samolotów wojskowych Źródło: SBU/X

> Przedstawiciel USA w Radzie Bezpieczeństwa ONZ John Kelley podkreślił, że prezydent Donald Trump "jasno dał do zrozumienia", że do 8 sierpnia ma zostać zawarte porozumienie pokojowe kończące agresję Rosji na Ukrainę. Wezwał też do zaprzestania wspierania rosyjskich działań zbrojnych.

> To, co robi Rosja Ukrainie, jest odrażające - powiedział prezydent USA Donald Trump, potwierdzając, że nałoży na Rosję sankcje. Zapowiedział jednak też, że wkrótce do Moskwy po raz kolejny uda się jego wysłannik Steve Witkoff.

> W mieście Penza, w zachodniej Rosji, zaatakowane zostały zakłady produkujące sprzęt łączności dla rosyjskiej armii - powiadomił szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) Andrij Kowałenko.

Wyjaśnił, że zakłady w Penzie specjalizują się w produkcji nowoczesnych środków łączności dla sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Wyrabiają m.in. mobilne kompleksy dowodzenia, systemy zautomatyzowanego dowodzenia bojowego oraz radiostacje dla wielu rodzajów wojsk. Zakłady te produkują także zmodernizowane wozy dowodzenia i pojazdy sztabowe na bazie pojazdów opancerzonych.

Ataki na Penzę potwierdził niezależny rosyjski kanał Astra. Napisał on, że z pomocą dronów zaatakowane zostały dwa zakłady: imienia Rewunowa, który produkuje m.in. sprzęt komputerowy dla rosyjskiego ministerstwa obrony oraz Radiozawod, jedyny rosyjski zakład zbrojeniowy, który wytwarza stanowiska dowodzenia operacjami bojowymi jednostek obrony przeciwlotniczej wojsk lądowych

> Liczba zabitych w rosyjskich atakach dronowo-rakietowych ostatniej nocy na Kijów wzrosła do 13. Ranne zostały 132 osoby – powiadomiły władze w ukraińskiej stolicy.

> Litwa, Łotwa, Estonia a także Finlandia i Polska są bezpośrednio dotknięte problemami w przestrzeni powietrznej oraz morskiej wynikającymi z zagłuszania sygnału GPS, które ma swoje źródło na terenie Rosji. Możemy współpracować i działać w obliczu tej wrogiej aktywności - oświadczył szef MSW Estonii Igor Taro.

