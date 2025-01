Zełenski: Putin próbuje manipulować wysiłkami pokojowymi Trumpa

1066 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że przywódca Rosji Władimir Putin próbuje manipulować wysiłkami prezydenta USA Donalda Trumpa, który deklaruje, że chce zapewnić pokojowe zakończenie trwającej od prawie trzech lat wojny między Kijowem a Moskwą. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tychyj zdecydowanie odrzucił ultimatum Rosji określające jako warunek zakończenia wojny wycofanie się NATO z zobowiązań co do członkostwa Ukrainy. "Moskwa nie ma nic do powiedzenia" w tej sprawie - oświadczył.

> Ukraińskie władze odzyskały ciała 757 żołnierzy, którzy polegli na frontach wojny z Rosją oraz szczątki wojskowych, przechowywane na terytorium rosyjskim – poinformował Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie.

> - Jedynym sposobem na zakończenie wojny w Ukrainie jest obniżka cen ropy naftowej przez OPEC (Organizację Krajów Eksportujących Ropę Naftową - red.) - oświadczył w piątek prezydent USA Donald Trump. Jak ocenił, taki ruch "automatycznie" zakończyłby wojnę. - Im niższe ceny ropy, tym mniej paliwa dla rosyjskiej machiny wojennej - skomentował ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. - Trudno mi sobie wyobrazić, że Trump podjąłby decyzje, które zaszkodziłyby amerykańskiej gospodarce - oznajmił z kolei rosyjski przywódca Władimir Putin.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że przywódca Federacji Rosyjskiej Władimir Putin próbuje manipulować wysiłkami prezydenta USA Donalda Trumpa, który deklaruje, że chce zapewnić pokojowe zakończenie trwającej od prawie trzech lat wojny między Kijowem a Moskwą.

Zełenski stwierdził, że szef wywiadu wojskowego przekazał na spotkaniu ukraińskiego dowództwa wojskowego informacje o "potencjale militarnym Rosji i gotowości Putina do kontynuowania wojny i manipulowania światowymi przywódcami". - W szczególności (Putin) chce manipulować dążeniem prezydenta Stanów Zjednoczonych do osiągnięcia pokoju. Jestem przekonany, że żadne rosyjskie manipulacje już się nie powiodą - podkreślił prezydent.

> Zełenski powiedział też włoskiemu dziennikowi "Il Foglio", że według niego Trump nie ma jasnych planów zakończenia wojny. - Prawie wszystko zależy od tego, co możemy uzyskać my, Ukraińcy, by się chronić, byśmy nie popełnili znów błędów z przeszłości, i od Putina, czy chce zatrzymać inwazję - ocenił prezydent. Zastrzegł następnie: - Ja myślę, że on nie chce.

Władimir Putin PAP/EPA

> Sekretarz stanu USA Marco Rubio ogłosił zamrożenie niemal wszystkich programów pomocy zagranicznej na co najmniej 90 dni. Według źródeł ma to dotyczyć również wsparcia USA dla Ukrainy.

> Drony przypuściły kolejny zmasowany atak na szereg strategicznych obiektów w Rosji, takich jak rafinerie, bazy paliwowe, elektrociepłownie i zakłady zbrojeniowe. Resort obrony w Moskwie raportuje o zestrzeleniu 120 bezzałogowców. Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych poinformował, że drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Sił Operacji Specjalnych "zaatakowały obiekty biorące udział w udzielaniu wsparcia rosyjskiej armii okupacyjnej".

> Premier Węgier Viktor Orban powtórzył w wywiadzie radiowym, że jego kraj nie poprze przedłużenia sankcji na Rosję, jeśli Ukraina nie wznowi tranzytu rosyjskiego gazu do Europy. - To niedopuszczalne, byśmy ponosili ekonomiczne konsekwencje sankcji, by pomóc Ukrainie – powiedział Orban w cotygodniowym wywiadzie dla publicznego Radia Kossuth.

