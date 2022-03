Żona i dzieci rzecznika Kremla na liście osób objętych sankcjami

Zamrożone środki rodziny Pieskowa

Zajęto jacht oligarchy

Dodatkowo sankcjami objęto również cały zarząd drugiego największego rosyjskiego banku, WTB, a także 12 posłów Dumy Państwowej, w tym przewodniczącego Wiaczesława Wołodina oraz lidera komunistów Giennadija Ziuganowa. Resort wprowadził ponadto dodatkowe przepisy utrudniające omijanie sankcji za pomocą walut wirtualnych. Ogłoszone działania to część sankcji zapowiedzianych w piątek przez prezydenta Joe Bidena w koordynacji z UE i G7. Biden podpisał też rozporządzenie wykonawcze zakazujące importu do USA owoców morza, alkoholu i diamentów z Rosji, a także eksportu towarów luksusowych do Rosji. W przyszłym tygodniu Kongres USA ma natomiast zawiesić normalne relacje handlowe z Rosją, co oznacza znaczne podniesienie ceł na rosyjskie towary.