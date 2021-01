Włoski rząd z wotum zaufania w Izbie Deputowanych. Przed koalicją trudniejsze zadanie

We wtorek Conte ma wygłosić przemówienie w Senacie, gdzie koalicja poszukuje brakujących jej obecnie głosów poparcia dla rządu. To tam rozegra się prawdziwa walka o jego przetrwanie.

"Potrzebny jest rząd i siły parlamentarne świadome delikatności zadań"

Conte zapewnił, że priorytetem jego polityki jest ochrona zdrowia. - Bo tylko chroniąc to dobro podstawowe, można zachować tkankę produkcyjną kraju - zaznaczył. Przypomniał, że Rada Ministrów wyasygnowała "miliardy euro, by wesprzeć pracowników, firmy, wszystkie słabe warstwy (społeczne)". - Musimy sfinalizować fundusz odbudowy (opracowany przez UE - red.) - wskazał.

"Agenda nowej administracji USA jest naszą agendą"

Wyraził przekonanie, że po zamieszkach na Kapitolu w Waszyngtonie 6 stycznia trzeba mieć świadomość, że "demokracji należy bronić czynami i słowami". - My, liderzy mamy zadanie. Nie możemy pozwolić sobie na to, by podsycać napięcia, jak stało się to w Stanach Zjednoczonych - zaznaczył premier.