"Proszę, żadnego cappuccino po 12:00". Niecodzienny apel w Rzymie 

"Proszę, żadnego cappuccino po 12:00" - z transparentem opatrzonym takim hasłem ulicami Rzymu przeszła młoda kobieta. Jej nietypowa akcja spotkała się z aplauzem kelnerów i barmanów w okolicznych lokalach. Wideo relacjonujące jej spacer stało się hitem w sieci, w ciągu zaledwie sześciu dni polubiono je ponad 450 tysięcy razy. O co chodzi w tej akcji? Wyjaśniamy.

Choć nie wszyscy turyści o tym wiedzą, we Włoszech przyjęło się, że kawę z mlekiem pija się tylko w godzinach porannych. Zamówienie popularnego wśród zagranicznych przyjezdnych cappuccino po południu, szczególnie jako dodatek do pizzy czy innego dania obiadowego, może więc być traktowane tam jako faux pas. Nieliczne lokale decydują się nawet na ograniczenie godzin serwowania kaw z mlekiem wyłącznie do 12:00.