Polska turystka zginęła nad Gardą we Włoszech

Jak wyjaśniła w sobotę agencja Ansa, do wypadku doszło w piątek w rejonie Nago-Torbole nad jeziorem Garda. 52-letnia turystka z Polski, która jechała z grupą przyjaciół, straciła na zakręcie panowanie nad rowerem i uderzyła w mur. Na miejsce przybyli karabinierzy i śmigłowiec pogotowia ratunkowego.

Podjęto próbę reanimacji, a następnie przetransportowano kobietę do szpitala w Trydencie, gdzie lekarz stwierdził zgon - poinformowały lokalne media.

Zaznaczono, że w Trydencie notuje się dużą liczbę wypadków rowerowych.

