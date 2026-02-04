"Liczne" próby cyberataków przed igrzyskami

Włoskie służby zostały postawione w stan podwyższonej gotowości na Zimowe Igrzyska Olimpijskie Źródło: Enex

Szef MSZ, wicepremier Włoch Antonio Tajani poinformował w środę, że planowano ataki na włoskie ambasady między innymi w Waszyngtonie, a także na obiekty olimpijskie, w tym hotele w Cortinie d'Ampezzo.

Tajani przekazał mediom, że próby ataków na włoskie placówki dyplomatyczne "były liczne".

W ramach zagwarantowania bezpieczeństwa rozpoczynających się w piątek igrzysk Mediolan-Cortina powołany został specjalny sztab ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa.

Ponad sześć tysięcy funkcjonariuszy zapewnia bezpieczeństwo

W związku z igrzyskami w Mediolanie-Cortinie patrole włoskiej policji, Gwardii Finansowej, karabinierów i wojska, a także współpracujących z Włochami sił porządkowych innych państw obecne będą na ogromnym obszarze trzech regionów na północy Włoch: Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Trydentu-Górnej Adygi.

Nad bezpieczeństwem przywódców państw, delegacji i kibiców czuwać będzie łącznie ponad sześć tysięcy policjantów i karabinierów oraz dwa tysiące żołnierzy. W siedmiu miejscowościach olimpijskich obecnych będzie ponad trzy tysiące samych funkcjonariuszy policji i jednostek antyterrorystycznych.

Cały system obejmuje kontrole w terenie, działania prewencyjne prowadzone przez służby wywiadowcze, a także, po raz pierwszy, prace osobnej struktury do spraw cyberbezpieczeństwa, w której czuwają eksperci gotowi interweniować w przypadku cyberataków takich jak nieudana próba, o której w środę poinformował Tajani.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 Źródło: Reuters

Bardzo skrupulatnie pilnowany przez policję jest plac Piazza del Duomo, jedno z centralnych punktów na mapie igrzysk. Są tam stanowiska stacji telewizyjnych i sportowa wioska dla kibiców.

Igrzyska Mediolan-Cortina rozpoczną się 6 lutego i zakończą 22 lutego. Transmisje w Eurosporcie i w HBO Max.

