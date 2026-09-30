Świat Włoski sąd nakazał wypłatę zaległej pensji i odprawy pracownikowi, który boi się latać samolotem Adam Styczek |

Włochy, Bergamo. Lotnisko Orio al Serio na nagraniu archiwalnym Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Włoskie media podały we wtorek, że robotnik zatrudniony w firmie z okolic Bolonii został w 2024 roku z niej zwolniony, ponieważ nie wystąpił o nowy paszport potrzebny na wyjazd za granicę do pracy.

Już w 2011 roku, gdy miał polecieć do USA, przedstawił swojemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że boi się latać samolotem. 13 lat później mężczyzna został zwolniony z pracy, gdy odmówił odnowienia nieważnego paszportu. Sprawę skierował do sądu.

Sąd w pierwszej instancji uznał zwolnienie pracownika za zgodne z prawem, tłumacząc to tym, że żądanie firmy dotyczące wszczęcia procedury uzyskania paszportu było uzasadnione i niezbędne do celów służbowych. Ponadto zachowanie pracownika, który zwlekał z działaniem, uznano za niesubordynację.

Bolonia Źródło zdjęcia: Shutterstock

Batalia sądowa i ostateczne zwycięstwo pracownika

Sąd apelacyjny w Bolonii zmienił wyrok, zaznaczając, że tym, co uczyniło zwolnienie niewłaściwym, był kontekst, w jakim do niego doszło, to znaczy fakt, że przed laty pracownik zgłaszał firmie, że cierpi na lęk przed lataniem. Kierownictwo firmy zgodziło się wtedy nie wysyłać go w podróże służbowe wymagające lotów samolotem.

Według sądu drugiej instancji fakt, że przez ponad 12 lat nie żądano od niego takich wyjazdów, dowodzi, że pracownik mógł "racjonalnie" ufać, że firma nie zamierza wysyłać go tam, gdzie dotarcie wymagałoby lotu samolotem. Na tej podstawie Wydział Pracy sądu w Bolonii uznał, że zwolnienie nie było uzasadnione.

Sąd przyznał pracownikowi odprawę w wysokości 20-miesięcznego ostatniego pełnego wynagrodzenia zasadniczego w łącznej wysokości ponad 52 tysięcy euro, a także ekwiwalent za okres wypowiedzenia, odsetki i waloryzację.