Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Włoski sąd nakazał wypłatę zaległej pensji i odprawy pracownikowi, który boi się latać samolotem

|
walizka podróż lotnisko bagaż
Włochy, Bergamo. Lotnisko Orio al Serio na nagraniu archiwalnym
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Firma, która zwolniła pracownika, który boi się latać samolotem i w związku z tym odmówił dalekich służbowych wypraw, będzie musiała wypłacić mężczyźnie zaległą pensję i odprawę - zdecydował sąd w Bolonii.

Włoskie media podały we wtorek, że robotnik zatrudniony w firmie z okolic Bolonii został w 2024 roku z niej zwolniony, ponieważ nie wystąpił o nowy paszport potrzebny na wyjazd za granicę do pracy.

Już w 2011 roku, gdy miał polecieć do USA, przedstawił swojemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że boi się latać samolotem. 13 lat później mężczyzna został zwolniony z pracy, gdy odmówił odnowienia nieważnego paszportu. Sprawę skierował do sądu.

Sąd w pierwszej instancji uznał zwolnienie pracownika za zgodne z prawem, tłumacząc to tym, że żądanie firmy dotyczące wszczęcia procedury uzyskania paszportu było uzasadnione i niezbędne do celów służbowych. Ponadto zachowanie pracownika, który zwlekał z działaniem, uznano za niesubordynację.

Bolonia
Bolonia
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Batalia sądowa i ostateczne zwycięstwo pracownika

Sąd apelacyjny w Bolonii zmienił wyrok, zaznaczając, że tym, co uczyniło zwolnienie niewłaściwym, był kontekst, w jakim do niego doszło, to znaczy fakt, że przed laty pracownik zgłaszał firmie, że cierpi na lęk przed lataniem. Kierownictwo firmy zgodziło się wtedy nie wysyłać go w podróże służbowe wymagające lotów samolotem.

Według sądu drugiej instancji fakt, że przez ponad 12 lat nie żądano od niego takich wyjazdów, dowodzi, że pracownik mógł "racjonalnie" ufać, że firma nie zamierza wysyłać go tam, gdzie dotarcie wymagałoby lotu samolotem. Na tej podstawie Wydział Pracy sądu w Bolonii uznał, że zwolnienie nie było uzasadnione.

Sąd przyznał pracownikowi odprawę w wysokości 20-miesięcznego ostatniego pełnego wynagrodzenia zasadniczego w łącznej wysokości ponad 52 tysięcy euro, a także ekwiwalent za okres wypowiedzenia, odsetki i waloryzację.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
Włochy
Czytaj także:
shutterstock_2100164293_1
Dwa zgony, kilkanaście poważnych urazów. Zamykają słynny rollercoaster
Świat
Struś Zenek
Sąd uchylił wyrok w sprawie skatowania strusia Zenka. "Przegraliśmy z polityką"
Poznań
Ciało 54-latka z gminy Łaszczów znaleziono w stawie hodowlanym
Tragiczny finał poszukiwań. W stawie znaleziono ciało mężczyzny
Lublin
Prorosyjski polityk Calin Georgescu trafi do aresztu
W wyborach wspierała go Rosja, teraz trafi do aresztu. W tle wielkie pieniądze
Świat
Donald Trump
"Będą sami się nadzorowali". Trump wprowadza nową nazwę dla sztucznej inteligencji
BIZNES
imageTitle
Kolejny świetny mecz Balcerowskiego w Barcelonie
EUROSPORT
Polski F-16
Alert RCB i poderwane myśliwce. Lotniska czasowo zamknięte
Polska
Do tragicznego wypadku doszło koło Lipska na Mazowszu
Zginęli ojciec i córka. Wyrok w sprawie kierowcy, który wjechał w trzyosobową rodzinę
WARSZAWA
Droga zalana przez opady związane z burzą Polo, Guaymas w Meksyku
Zniknął, ale wciąż niesie zagrożenie dla milionów ludzi
METEO
Przetrzymywali kobietę wbrew jej woli. Czterech mężczyzn tymczasowo aresztowanych
Warszawa miała być "krótkim przystankiem". Uwięzili Słowaczkę w hotelu
WARSZAWA
Szpital w Miastku w czasie pandemii walczy jak może o życie mieszkańców
Włamanie do zamkniętego szpitala. Ukradli leki, sprzęt i ambulans
Trójmiasto
Mężczyźnie za kradzież na "walizkę" grozi nawet 15 lat więzienia
Metodą "na walizkę" ukradł auto. Właściciel nie zauważył, że je stracił
Katowice
Lotto
Kumulacja rośnie. 14 milionów złotych do wygrania w Lotto
BIZNES
Błażej Gazda
Zawsze w tle. Kim jest adwokat od Zondacrypto
Michał Fuja, Szymon Jadczak
imageTitle
Został bankrutem, sprzeda medale na aukcji
EUROSPORT
Gmach Milrem Robotics
Podpalenie spółki zbrojeniowej "było aktem dywersji" na zamówienie Rosji
Świat
11. rozprawa w procesie o wyłudzenia z Funduszu Sprawiedliwości
Oskarżona: mój mąż był koordynatorem, nie było konfliktu interesów
Maria Pankowska
Monika Horna-Cieślak
Sąd o działaniach RPD, kolejne "nie" Nawrockiego, Pentagon o stałej bazie USA w Polsce
TO WARTO WIEDZIEĆ
imageTitle
Popis Yamala i Hiszpanów w Lidze Narodów
EUROSPORT
imageTitle
Anglicy odkupili winy. Pewna wygrana w Pradze
EUROSPORT
imageTitle
Kolejne spięcie na linii FIFA - UEFA
EUROSPORT
imageTitle
Sensacji w Chinach ciąg dalszy. Higgins też poza turniejem
EUROSPORT
Żołnierze amerykańscy w Kompleksie Głębokie (Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko),
Stała baza USA w Polsce. Głos z Pentagonu
Świat
shutterstock_2570405733
To ma obniżyć ceny paliw. USA interweniują na rynku ropy
BIZNES
shutterstock_2555787319
Przełom po głośnej eksmisji. Władze przyjęły pakiet mieszkaniowy
BIZNES
imageTitle
Surowo ukarany młodszy brat Mbappe przeprasza za "niedopuszczalny gest"
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Polsce. Wtorkowe losowanie w Eurojackpot
BIZNES
Monika Horna-Cieślak
Sprawa dzieci z Białołęki. Tak sytuację ocenił sąd
Anna Wilczyńska
Siedleccy policjanci zapobiegli wybuchowi gazu
Groził, że wysadzi blok, usłyszał zarzut
WARSZAWA
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Kosiniak-Kamysz o nazwie Fort Trump. "To jest najniższa cena"
kropka nad i
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica