14-latka zjadła deser i zmarła

Jak opisuje "The Guardian", do zdarzenia doszło w czwartek. Dziewczyna jadła kolację w pizzerii w dzielnicy Gianicolense. Był to pierwszy posiłek, jaki rodzina zjadła po przyjeździe do Rzymu. Gdy wróciła do hotelu, doznała wstrząsu anafilaktycznego. Zmarła w szpitalu. Jej ojciec musiał zostać hospitalizowany z powodu problemów z sercem.